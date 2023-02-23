Haberler Beşiktaş Ghezzal’ı iple çekiyor

Ghezzal’ı iple çekiyor

Ghezzal’la birlikte sağ kanatta iyi bir uyum gösteren Fransız sağ bekin, Cezayirli oyuncunun geri dönmesiyle performansını artırması bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 06:50
Ghezzal’ı iple çekiyor

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'ın geri dönüşü en çok Valentin Rosier'i etkileyecek. Teknik direktör Şenol Güneş, sakatlığı tamamen geçen Rachid Ghezzal'a yeni transfer gözüyle bakıyor. Sezon başında yaşadığı ağır sakatlık sahalara dönüşünden sonra nüksettiği için ameliyat olan ve yaklaşık 3.5 ay forma giyemeyen Ghezzal formunu yakalamaya başladı. Aynı zamanda Ghezzal'ın dönüşünün savunmanın sağında görev yapan Valentin Rosier'i de ciddi şekilde pozitif etkilediği ve performansının arttığı belirtiliyor. Beşiktaş'ın sağ beki ve kanadı olan iki oyuncu birlikte oynadığı dönemlerde üst düzey performanslarıyla göz doldurmuşlardı. Ancak özellikle Rosier'in, sağ kanatta önlü arkalı oynadığı Ghezzal olmadığında verimliliğinin düştüğü ve gerilediği de dikkat çekmişti.

DİĞER
Son dakika haberi: Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan Onur Bulut ve Beşiktaş'a zehir zemberek sözler! "Sanırım bunlar akıllı biz salağız"
Deprem haberlerini telefonundan takip eden Ebru Şallı gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı
Kaleye sürpriz aday! Cimbom teklif götürdü
F.Bahçe'de Altay ve Valencia'ya yeni sözleşme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'a Talisca etkisi yaratacak 18'lik orta saha!
Beşiktaş'ta N'Koudou gitti gidiyor! İşte talipleri
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
TÜRKİYE DEPREM HARİTASI
Fay hattı sorgulama ekranı e-Devlet
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jesus'tan ayrılığa veto: Şimdi gidemez! Jesus'tan ayrılığa veto: Şimdi gidemez! 01:29
G.Saray deplasmanda avantajı kaptı! G.Saray deplasmanda avantajı kaptı! 01:17
Inter tek golle kazandı! Inter tek golle kazandı! 01:15
M. City turu İngiltere'ye bıraktı! M. City turu İngiltere'ye bıraktı! 01:15
Avcı'dan Hamsik sözleri! "3 ay daha..." Avcı'dan Hamsik sözleri! "3 ay daha..." 01:15
İtalya'dan Galatasaray'ı üzecek haber! İtalya'dan Galatasaray'ı üzecek haber! 01:15
Daha Eski
Kartal'a Paraguaylı stoper! Kartal'a Paraguaylı stoper! 01:15
F.Bahçe'ye sürpriz genç yetenek! F.Bahçe'ye sürpriz genç yetenek! 01:14
Menajeri konuştu! Beşiktaş'a transfer olacak mı? Menajeri konuştu! Beşiktaş'a transfer olacak mı? 01:14
Zaniolo kararı verildi! O isme büyük şok Zaniolo kararı verildi! O isme büyük şok 01:14
F.Bahçe'ye Lucas Moura'dan kötü haber! F.Bahçe'ye Lucas Moura'dan kötü haber! 01:14
N'Koudou'ya çifte talip! İşte o takımlar N'Koudou'ya çifte talip! İşte o takımlar 01:14