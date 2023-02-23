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Büyük rekabet

Yeni transferler takım içindeki forma savaşını artırdı. Aboubakar, Colley, Onur Bulut ve Maxim’i renklerine dahil eden siyah-beyazlılarda, yeni isimlerin de takıma katılmasıyla forma rekabeti üst seviyeye yükselecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 06:50
Büyük rekabet

Ara transferin hareketli takımlarının başında gelen Beşiktaş'ta gözler sezonun geri kalanına çevrilmiş durumda. Siyah-beyazlılar, ilk olarak Weghorst'un sürpriz ayrılığının ardından Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmıştı. Kara Kartal, sonrasında ise Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Onur Bulut ve kiralık olarak Maxim'i renklerine bağladı. Teknik direktör Şenol Güneş, yeni transferleri yavaş yavaş takıma monte etmeye çalışırken, artacak forma rekabetinin sezonun geri kalanına olumlu yansıması bekleniyor.

ORTA SAHADA HEDEF SKORUN ARTMASI

Beşiktaş'ın orta sahası sezon başından bu yana özellikle skor katkısı konusunda beklentilerin altında kaldı. Orta alanda sadece Gedson Fernandes performansıyla öne çıkan isim olurken Dele Alli ise hayal kırıklığı yarattı. Siyah-beyazlılar, Hadziahmetovic'in yanı sıra özellikle Maxim hamlesiyle bu sorunu da çözmeyi hedefliyor. Yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligden çekilme kararı alan Gaziantep'ten alınan Maxim'in TFF'nin kararı gereği yerli sayılacak olması da teknik direktör Şenol Güneş'in elini rahatlatacak.

CEZAYİRLİ GERİ DÖNDÜ

Siyah-beyazlılarda bu süreçte en önemli kazanımların başında ise Rachid Ghezzal geliyor. Sakatlığını atlatan yıldız isim, geçtiğimiz gün Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçında gol de atmıştı. Aboubakar'ın ardından Ghezzal'in de sahalara dönmesiyle Beşiktaş'ın hücumdaki etkinliğini daha da artırması bekleniyor. Ghezzal'le birlikte gözler Rosier'in de performansında olacak.

YENi STOPER COLLEY

Beşiktaş, Sampdoria'dan kadrosuna kattığı Omar Colley'le de stoper hattını güçlendirmiş oldu. Siyahbeyazlılar Emrecan Uzunhan ve Montero'yu kiralık gönderirken Tayyip Talha Sanuç, Romain Saiss, Welinton ve Colley dörtlüsü ile sezona devam edecek.

ROSİER-ONUR KAPIŞMASI

Beşiktaş'ta performansı tartışılan Valentin Rosier'in uzun süredir forma için direkt rakibi bulunmuyordu. Beşiktaş, Kayserispor'dan Onur Bulut hamlesi ile bu bölgeyi güçlendirirken sağ bekteki rekabet merakla bekleniyor.

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