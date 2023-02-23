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Beşiktaş'tan play-off açıklaması!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Kulübü resmi hesabından, Süper Lig şampiyonunun play-off sistemiyle belirlenmesi hususunda bir öneride bulunmadıklarını açıkladı. Söz konusu iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 12:54
Beşiktaş'tan play-off açıklaması!

Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi'nin Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında play-off önerdiği iddiaları hakkında resmi siteden açıklamada bulundu. Siyah-beyazlılardan yapılan duyuruda, söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğu ifade edildi.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

"Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında, Spor Toto Süper Lig şampiyonunun play-off sistemiyle belirlenmesi önerisinde bulunduğu iddiasıyla yazılı, görsel ve sosyal medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır.

Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin söz konusu toplantıda iddia edildiği gibi bir talebinin olmadığını belirtir, kamuoyundan masa başında kasıtlı olarak üretildiğine inandığımız hayal mahsulü haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz."

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