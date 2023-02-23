Beşiktaş'a Talisca etkisi yaratacak 18'lik orta saha!

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 18 yaşındaki orta saha Andrey Santos için geri sayıma geçti. Yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, Josef'in boşluğunu doldurmak istiyor.
Siyah-beyazlılar, Ocak ayında İngiliz ekibini transfer olan ancak Chelsea'de çalışma izni alamayan Andrey Santos için girişimlerini sürdürüyor. Beşiktaş ile Chelsea'nin prensipte anlaşmaya vardığı belirtildi.
İngiliz basını da siyah-beyazlıların Chelsea ile temaslarını hızlandırdığı belirterek "Andrey sezonun kalanını transfer piyasasının hala açık olduğu Türkiye'de geçirebilir" ifadelerine yer verdi. Andrey Santos, profesyonel kulüp kariyerinde 43 resmi maça çıkıp 11 de gol atmayı başardı.