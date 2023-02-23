Beşiktaş'a Talisca etkisi yaratacak 18'lik orta saha!

TALiSCA ETKiSİ YARATACAK

Kadrosunda Dele Alli olmasına ve Maxim'in de transferine rağmen teknik direktör Şenol Güneş de genç yıldız Andrey Santos'u bekliyor. Şenol Güneş, en azından 1 sezon kiralamak istediği 18 yaşındaki Brezilyalı yıldıza "Anderson Talisca etkisi yaratabilecek yıldız" olarak bakıyor.