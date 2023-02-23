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Andrey’de son viraj

Kartal, Chelsea’nin 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Andrey Santos’u kiralamak için geri sayıma geçti. İngilizler prensipte ‘evet’ dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 06:50
Andrey’de son viraj

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 18 yaşındaki orta saha Andrey Santos için geri sayıma geçti. Yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, Josef'in boşluğunu doldurmak istiyor. Siyah-beyazlılar, Ocak ayında İngiliz ekibini transfer olan ancak Chelsea'de çalışma izni alamayan Andrey Santos için girişimlerini sürdürüyor. Beşiktaş ile Chelsea'nin prensipte anlaşmaya vardığı belirtildi. İngiliz basını da siyah-beyazlıların Chelsea ile temaslarını hızlandırdığı belirterek "Andrey sezonun kalanını transfer piyasasının hala açık olduğu Türkiye'de geçirebilir" ifadelerine yer verdi. Andrey Santos, profesyonel kulüp kariyerinde 43 resmi maça çıkıp 11 de gol atmayı başardı.

TALISCA ETKİSİ YARATACAK GENÇ

Kadrosunda Dele Alli olmasına ve Maxim'in de transferine rağmen teknik direktör Şenol Güneş de genç yıldız Andrey Santos'u bekliyor. Şenol Güneş, en azından 1 sezon kiralamak istediği 18 yaşındaki Brezilyalı yıldıza "Anderson Talisca etkisi yaratabilecek yıldız" olarak bakıyor. Brezilya U-20 Milli Takımının yıldızı ve Güney Amerika Kupası'nın kazanılmasına önemli payı olan Andrey için Şenol Güneş'in "Talisca'dan daha iyi olacaktır" dediği öğrenildi.

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