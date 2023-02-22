Beşiktaş Fenerbahçe'den Miha Zajc transferinde ısrarcı!

Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Jesus'un gelecek sezon takımda kalmayacağının hemen hemen netleşmesi üzerine F.Bahçe yönetimi, Portekizli teknik adamın yerine oyuncu istediği Miha Zajc'la görüşmek istedi.
Ancak Sloven oyuncunun menajerini F.Bahçe ile görüşmeye göndermediği belirtildi.
Sezon sonunda ayrılmayı kafasına koyan Zajc'ın ilk hedefinin Serie A olduğu ve İtalya'dan birkaç takımla görüşme halinde olduğu ifade edilirken; Zajc'ın ayrıca Beşiktaş'a da olumsuz yanıt vermediği ortaya çıktı.
Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Zajc'a önümüzdeki sezon için bir teklif sunacağı iddia edildi.