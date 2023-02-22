Haberler Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe'den Miha Zajc transferinde ısrarcı!

Beşiktaş Fenerbahçe'den Miha Zajc transferinde ısrarcı!

Devre arasında 5 transfer yapan Beşiktaş, orta sahaya da takviye yapmayı planlıyor. Bu anlamda siyah beyazlılar Fenerbahçe'den Miha Zajc ile yakından ilgileniyor. Beşiktaş, Sloven futbolcu için teklif sunmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
Beşiktaş Fenerbahçe'den Miha Zajc transferinde ısrarcı!

Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Beşiktaş Fenerbahçe'den Miha Zajc transferinde ısrarcı!

Jesus'un gelecek sezon takımda kalmayacağının hemen hemen netleşmesi üzerine F.Bahçe yönetimi, Portekizli teknik adamın yerine oyuncu istediği Miha Zajc'la görüşmek istedi.

Beşiktaş Fenerbahçe'den Miha Zajc transferinde ısrarcı!

Ancak Sloven oyuncunun menajerini F.Bahçe ile görüşmeye göndermediği belirtildi.

Beşiktaş Fenerbahçe'den Miha Zajc transferinde ısrarcı!

Sezon sonunda ayrılmayı kafasına koyan Zajc'ın ilk hedefinin Serie A olduğu ve İtalya'dan birkaç takımla görüşme halinde olduğu ifade edilirken; Zajc'ın ayrıca Beşiktaş'a da olumsuz yanıt vermediği ortaya çıktı.

Beşiktaş Fenerbahçe'den Miha Zajc transferinde ısrarcı!

Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Zajc'a önümüzdeki sezon için bir teklif sunacağı iddia edildi.

DİĞER
Muradına eriyorlar! Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in nikah tarihi belli oldu
6,4 ve 5,8’lik iki büyük depreme Hatay’da yakalandı! Survivor Sema Aydemir yaşadıklarını anlattı: “Herkes çığlık çığlığaydı...”
Avcı'nın planı hazır!
F.Bahçe'den kanat hamlesi! İngiliz ekibinden indirim istenecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ın teklifini beğenmedi! İşte istediği rakam
Masuaku'nun yerine gelecek isim belli oldu!
Mercek bulutu nedir, deprem belirtisi midir?
İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek 22 Şubat?
22 Şubat son depremler, artçılar ve büyüklükleri
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Napoli Almanya'da avantajı kaptı! Napoli Almanya'da avantajı kaptı! 00:57
R. Madrid'den Anfield'da muhteşem geri dönüş! R. Madrid'den Anfield'da muhteşem geri dönüş! 00:57
R. Madrid'den Anfield'da muhteşem geri dönüş! R. Madrid'den Anfield'da muhteşem geri dönüş! 00:54
Napoli Almanya'da avantajı kaptı! Napoli Almanya'da avantajı kaptı! 00:52
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:11
F.Bahçe'de Moura çılgınlığı! İşte yapılacak teklifin detayları F.Bahçe'de Moura çılgınlığı! İşte yapılacak teklifin detayları 00:04
Daha Eski
G.Saray'a Yunan orta saha! G.Saray'a Yunan orta saha! 00:04
Beşiktaş ve Trabzonspor'a transferde kötü haber! Beşiktaş ve Trabzonspor'a transferde kötü haber! 00:04
Jesus'tan Valencia çıkışı! Jesus'tan Valencia çıkışı! 00:04
Transferde kilit isim Muleka! Borini transferinde... Transferde kilit isim Muleka! Borini transferinde... 00:04
Fenerbahçe'ye gençlik aşısı! 2 transfer birden Fenerbahçe'ye gençlik aşısı! 2 transfer birden 00:04
Renato Sanches G.Saray'a! Transfer tarihi ortaya çıktı Renato Sanches G.Saray'a! Transfer tarihi ortaya çıktı 00:04