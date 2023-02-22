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El Shaarawy, Beşiktaş'ın teklifini beğenmedi! İşte istediği rakam

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ... Kara Kartal, yaz döneminde kadrosuna katmak istediği Stephan El Shaarawy'ye teklif yaptı ancak İtalyan kanat oyuncusu bu teklifi yetersiz buldu. İşte Shaarawy'nin siyah beyazlı ekipten talep ettiği ücret ve transferin detayları... (Beşiktaş haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
El Shaarawy, Beşiktaş'ın teklifini beğenmedi! İşte istediği rakam

Ara transferde mümkün olmayan Stephan El Shaarawy'ye yazın imza attırmayı hedefleyen Beşiktaş, pazarlıklara başladı.

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El Shaarawy, Beşiktaş'ın teklifini beğenmedi! İşte istediği rakam

Sabah'ın haberine göre, tecrübeli kanat oyuncusunun temsilcileri, siyah-beyazlılardan ilk olarak Roma'da kazandığı yıllık 3.5 milyon Euro ücreti talep etti.

El Shaarawy, Beşiktaş'ın teklifini beğenmedi! İşte istediği rakam

Ancak bu rakam Beşiktaş'a fazla gelirken, yıldız futbolcuya önerilen ücret 2.5 milyon Euro seviyelerinde oldu.

El Shaarawy, Beşiktaş'ın teklifini beğenmedi! İşte istediği rakam

El Shaarawy için acele etmeyen ancak irtibatı kesmeden ısrarını da göstererek oyuncuyu ikna etmeye çalışacak olan Beşiktaş, şimdiden orta yolu bulup haziran için söz kesmek istiyor.

El Shaarawy, Beşiktaş'ın teklifini beğenmedi! İşte istediği rakam

Mısır vatandaşlığına da sahip olan İtalyan futbolcunun, kulübü Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

El Shaarawy, Beşiktaş'ın teklifini beğenmedi! İşte istediği rakam

Serie A ekibi, 30 yaşındaki oyuncuyla mukavele uzatmayı düşünmüyor.

El Shaarawy, Beşiktaş'ın teklifini beğenmedi! İşte istediği rakam

GENÇLIĞINDE BİRÇOK İLKİ BAŞARDI

Mısırlı bir baba ve İtalyan bir annenin oğlu olan Shaarawy, Serie A'da forma giyen en genç dördüncü oyuncu (16) ve Milan formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç futbolcu (19) unvanlarına sahip.

El Shaarawy, Beşiktaş'ın teklifini beğenmedi! İşte istediği rakam

30 yaşındaki yıldız, kariyeri boyunca Genoa, Padova, Milan, Monaco, Shanghai Shenhua ve Roma formalarını giydi.

El Shaarawy, Beşiktaş'ın teklifini beğenmedi! İşte istediği rakam

Toplam 391 maça çıkıp, 88 gol kaydetti. İtalya Milli Takımı'yla da 29 karşılaşmada 6 golle oynadı.

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