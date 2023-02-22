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Beşiktaş'ta deprem nedeniyle divan kurulu toplantısı ertelendi

Son dakika haberleri... Beşiktaş, kulübün 25 Şubat'ta gerçekleştirmeyi planladığı divan kurulu toplantısının Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremler nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 14:47
Beşiktaş'ta deprem nedeniyle divan kurulu toplantısı ertelendi

Beşiktaş Kulübü, 25 Şubat Cumartesi günü yapılması planlanan divan kurulu toplantısının Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle on binlerce insanın hayatını kaybettiği ve yaralandığı ifade edilerek, "Ülkemizin yaşadığı bu büyük felaket nedeniyle milletimize bir kez daha başsağlığı diliyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Milletçe deprem felaketi bölgesine yardım için çalışmalar hız kesmeden devam etmektedir. Bu ortamda 25 Şubat tarihinde divan kurulumuzun toplanmasının doğru olmayacağı görüşü ile toplantımızın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir." denildi.

Açıklamada, yeni toplantı tarihinin daha sonra duyurulacağı kaydedildi.

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