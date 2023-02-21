Yeniden baslaşın

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Beşiktaş, Antalyaspor maçında yeni transferlerini oynatamayacak Ghezzal 11’e geri dönerken, Josef’in boşluğunu ise Saiis dolduracak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 06:50
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Beşiktaş; 26 Şubat Pazar günü Antalyaspor ile oynayacağı erteleme maçında birçok oyuncusundan yararlanamayacak. Teknik direktör Şenol Güneş ve ekibi kadro oluşturma konusunda zorluk çekiyor. Kalede Mert, sağ bekte Rosier, sol bekte cezalı Masuaku'nun yerine Umut Meraş, stoperlerde ise WelintonTalha ikilisi görev yapacak. Josef'in ayrılığı nedeniyle asıl mevkii stoper olan Saiss savunmanın önünde, Salih ve Tayfur da orta alanda mücadele edecek. İleri uçta sol kanatta Jackson Muleka, sağ kanatta Rachid Ghezzal'ın oynaması beklenirken; forvette ise tecrübeli golcü Cenk Tosun görev yapacak.

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