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Aboubakar depremzede taraftar Semih'e forma gönderdi!

Beşiktaş'ın Kamerunlu milli futbolcusu Vincent Aboubakar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen siyah-beyazlı taraftar Semih'e imzalı formasını gönderdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 17:08
Aboubakar depremzede taraftar Semih'e forma gönderdi!

Aboubakar, depremzede taraftarın forma isteğini yerine getirerek anlamlı bir davranış sergiledi.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarında videolu açıklamalarına yer verilen 31 yaşındaki santrfor, "Herkesi çok fazla etkileyen çok zor zamanlar geçiriyoruz. Türk halkının dayanışmaya ve yardımlaşmaya ihtiyacı var. Biz de bu dayanışmanın ve yardımın bir parçası olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Depremden etkilenen Semih'e ve ailesine dualarımı iletiyorum. Umarım her şey onlar için iyi olur. Bu formayı da onun adına imzalıyorum." ifadelerini kullandı.

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