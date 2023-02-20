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TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi? Fabio Borini bombası patlıyor

Son dakika transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile Fenerbahçe, Fabio Borini transferinde karşı karşıya gelmişti. İki takım da İtalyan yıldızı renklerine bağlamak için Fatih Karagümrük ile temas kurarken, deneyimli oyuncunun transferiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 12:43
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi? Fabio Borini bombası patlıyor

Türkiye'de ara transfer dönemi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili daha etkileyen deprem felaketi sebebiyle 5 Mart'a kadar uzatılmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi? Fabio Borini bombası patlıyor

Takımlar, ara transfer döneminin uzatılması sonrası takviye çalışmalarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi? Fabio Borini bombası patlıyor

Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden Beşiktaş, kış transfer döneminde 5 ismi kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi? Fabio Borini bombası patlıyor

Siyah-beyazlılar; Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut, Omar Colley ve Alexandru Maxim ile resmi sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi? Fabio Borini bombası patlıyor

Fenerbahçe ise İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nde üç takviye açıkladı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi? Fabio Borini bombası patlıyor

Sarı-lacivertliler; Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i renklerine bağladı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi? Fabio Borini bombası patlıyor

5 Mart'ta sona erecek ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren iki takım, Fabio Borini transferinde karşı karşıya gelmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi? Fabio Borini bombası patlıyor

İki ezeli rakip de tecrübeli yıldızın transferi için Fatih Karagümrük ile masaya oturdu.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi? Fabio Borini bombası patlıyor

Borini'nin Beşiktaş'a mı yoksa Fenerbahçe'ye mi gideceği merak konusu olurken, İtalyan futbolcunun transferiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi? Fabio Borini bombası patlıyor

MULEKA RUSYA'YA BORINI BEŞİKTAŞ'A

Beşiktaş'ın Kongolu futbolcusu Jackson için Rusya'dan bir takımın siyah-beyazlılara 3.5+1.5 milyon Euro'luk sürpriz bir teklif yaptığı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi? Fabio Borini bombası patlıyor

Daha önce Mısır'ın Al Ahly takımının teklifini reddeden Muleka'nın bu teklifi kabul etmesi durumunda birkaç gün içinde Rusya'ya gidip yeni takımıyla sözleşme yapması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi? Fabio Borini bombası patlıyor

PARANIN 1.5 MİLYON EURO'SU BORINI'YE AYRILACAK

Takvim'in haberine göre, Beşiktaş bu durumu fırsat bilerek gelecek paranın 1.5 milyon Euro'su ile Karagümrük'ten Fabio Borini'yi kadrosuna katmayı planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi? Fabio Borini bombası patlıyor

Fabio Borini, bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 21 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi? Fabio Borini bombası patlıyor

31 yaşındaki futbolcu, 14 gol ve 8 asistlik performansıyla dikkat çekti.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi? Fabio Borini bombası patlıyor

Borini'nin Karagümrük ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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