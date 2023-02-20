TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi? Fabio Borini bombası patlıyor

Türkiye'de ara transfer dönemi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili daha etkileyen deprem felaketi sebebiyle 5 Mart'a kadar uzatılmıştı.
Türkiye'de ara transfer dönemi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili daha etkileyen deprem felaketi sebebiyle 5 Mart'a kadar uzatılmıştı.
Takımlar, ara transfer döneminin uzatılması sonrası takviye çalışmalarını hızlandırdı.
Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden Beşiktaş, kış transfer döneminde 5 ismi kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlılar; Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut, Omar Colley ve Alexandru Maxim ile resmi sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe ise İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nde üç takviye açıkladı.
Sarı-lacivertliler; Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i renklerine bağladı.
5 Mart'ta sona erecek ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren iki takım, Fabio Borini transferinde karşı karşıya gelmişti.
İki ezeli rakip de tecrübeli yıldızın transferi için Fatih Karagümrük ile masaya oturdu.
Borini'nin Beşiktaş'a mı yoksa Fenerbahçe'ye mi gideceği merak konusu olurken, İtalyan futbolcunun transferiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
MULEKA RUSYA'YA BORINI BEŞİKTAŞ'A
Beşiktaş'ın Kongolu futbolcusu Jackson için Rusya'dan bir takımın siyah-beyazlılara 3.5+1.5 milyon Euro'luk sürpriz bir teklif yaptığı belirtildi.
Daha önce Mısır'ın Al Ahly takımının teklifini reddeden Muleka'nın bu teklifi kabul etmesi durumunda birkaç gün içinde Rusya'ya gidip yeni takımıyla sözleşme yapması bekleniyor.
PARANIN 1.5 MİLYON EURO'SU BORINI'YE AYRILACAK
Takvim'in haberine göre, Beşiktaş bu durumu fırsat bilerek gelecek paranın 1.5 milyon Euro'su ile Karagümrük'ten Fabio Borini'yi kadrosuna katmayı planlıyor.
Fabio Borini, bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 21 maça çıktı.
31 yaşındaki futbolcu, 14 gol ve 8 asistlik performansıyla dikkat çekti.
Borini'nin Karagümrük ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
İtalyan yıldızın güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro.