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Onur Bulut krizi

Kayserispor, Beşiktaş’ın Onur Bulut transferi için yolladığı 1 milyon euro’luk serbest kalma bedelini dün geri gönderdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2023 Pazar 06:50
Onur Bulut krizi

Kayseri ile Beşiktaş arasında Onur Bulut krizi yaşanıyor. Kayserispor, Beşiktaş'ın Onur transferi için yolladığı 1 milyon euro'luk serbest kalma bedelini siyah-beyazlılara geri gönderdi. Onur'un sözleşmesini haksız şekilde feshettiğini düşünen Kayserispor, konuyu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na taşıdı. Kayserispor cephesi, haksız fesih gerekçesiyle davayı kazanacağını düşünüyor.

6 ŞUBAT'TA DOLDU
Sarı-kırmızılıların 28 yaşındaki futbolcu ile 1 milyon euro'luk çıkış maddesi olan sözleşme imzaladığı, bu kontratta 6 Şubat'a kadar satın alma önceliğinin Fenerbahçe'de olduğu iddia edildi. Onur Bulut, sarı-lacivertlilerin öncelik süresinin dolmasının ardından siyah-beyazlılara imza attı. Beşiktaş, Kayserispor'un hesabına 1 milyon euro yatırarak, sağ bek oyuncusunu kadrosuna kattı.

AVUKAT MOSTUROĞLU!
İki kulüp arasında yaşanan Onur Bulut krizi için Kayserispor'un tanıdık bir avukatı görevlendirdiği belirtildi. Kayserispor, oyuncu ve siyah-beyazı kulüple ilgili konunun hukuki süreç takibi için eski Fenerbahçeli yönetici avukat Şekip Mosturoğlu'nu görevlendirdiği öğrenildi.

'YETKİ' KARMAŞASI
Onur'un menajerinin Kayseri ile masaya oturduğu ve başkanın bilgisi olmadan kulüpte olan bir yöneticiye evrak imzalatıldığı iddia edildi. Fesih işleminin bu evrak ile yapıldığı; ancak evrakta imzası olan Kayserisporlu yöneticinin kulüpte imza yetkisinin olmadığı ifade edildi.

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