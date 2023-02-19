Masuaku için Ahmet Nur Çebi devreye girecek! 2.2 milyon euro...

Siyah-beyazlı forma altında bugüne kadar 20 resmi maça çıkan Masuaku, 5 kez daha görev yaparsa sözleşmesindeki 2.2 milyon euro'luk opsiyon maddesi devreye girecek.
Siyah-beyazlı forma altında bugüne kadar 20 resmi maça çıkan Masuaku, 5 kez daha görev yaparsa sözleşmesindeki 2.2 milyon euro'luk opsiyon maddesi devreye girecek.
Beşiktaş yönetimi, West Ham United ile yeniden görüşerek bu maddeyi iptal ettirmek istiyor.
İngiliz ekibi, siyah-beyazlıların bu teklifine olumlu yaklaşmasa da Başkan Çebi'nin bizzat devreye girerek işi çözmesi bekleniyor.
ARTHUR MASUAKU KİMDİR?
7 Kasım 1993 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Kariyerine Valenciennes altyapısında başladı. Sırasıyla Olympiakos ve West Ham formaları giydi. Sezon başında İngiliz ekibinden Beşiktaş'a kiralık olarak transfer oldu.
1.79 cm boyundaki Kongolu futbolcu, defans hattında sol bek olarak görev yapıyor. Milli takım tercihini Kongo'dan yana kullanan 29 yaşındaki Masuaku, çıktığı 11 maçta 1 gol kaydetti. Ağırlıklı olarak sol ayağını kullanan Arthur Masuaku'nun güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon euro...