Haberler Beşiktaş Masuaku için Ahmet Nur Çebi devreye girecek! 2.2 milyon euro...

Masuaku için Ahmet Nur Çebi devreye girecek! 2.2 milyon euro...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş forması giyen Kongolu sol bek Arthur Masuaku, siyah-beyazlı formayı 5 kez daha giyerse kontratındaki 2.2 milyon euro'luk opsiyon maddesi aktif olacak. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin West Ham United'la görüşeceği bildirildi. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2023 Pazar 07:47
Masuaku için Ahmet Nur Çebi devreye girecek! 2.2 milyon euro...

Siyah-beyazlı forma altında bugüne kadar 20 resmi maça çıkan Masuaku, 5 kez daha görev yaparsa sözleşmesindeki 2.2 milyon euro'luk opsiyon maddesi devreye girecek.

Masuaku için Ahmet Nur Çebi devreye girecek! 2.2 milyon euro...

Beşiktaş yönetimi, West Ham United ile yeniden görüşerek bu maddeyi iptal ettirmek istiyor.

Masuaku için Ahmet Nur Çebi devreye girecek! 2.2 milyon euro...

İngiliz ekibi, siyah-beyazlıların bu teklifine olumlu yaklaşmasa da Başkan Çebi'nin bizzat devreye girerek işi çözmesi bekleniyor.

Masuaku için Ahmet Nur Çebi devreye girecek! 2.2 milyon euro...

ARTHUR MASUAKU KİMDİR?

7 Kasım 1993 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Kariyerine Valenciennes altyapısında başladı. Sırasıyla Olympiakos ve West Ham formaları giydi. Sezon başında İngiliz ekibinden Beşiktaş'a kiralık olarak transfer oldu.

Masuaku için Ahmet Nur Çebi devreye girecek! 2.2 milyon euro...

1.79 cm boyundaki Kongolu futbolcu, defans hattında sol bek olarak görev yapıyor. Milli takım tercihini Kongo'dan yana kullanan 29 yaşındaki Masuaku, çıktığı 11 maçta 1 gol kaydetti. Ağırlıklı olarak sol ayağını kullanan Arthur Masuaku'nun güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon euro...

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe taraftarını yıkan haber geldi! Jorge Jesus kararını verdi, ayrılıyor! Yeni takımı için iki seçenek var…
Kahramanmaraş depremi sonrası en acı bağ! 34 yakınını kaybeden imam acı hadiseyi anlattı
Beşiktaş'ın El Shaarawy ısrarı! Bonservis bedeli...
Trabzonspor'dan ülke puanına dev katkı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ın El Shaarawy ısrarı! Bonservis bedeli...
Tırlar durmuyor
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (18 Şubat)
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
O isme teklif yağıyor! Düşünme aşamasında O isme teklif yağıyor! Düşünme aşamasında 08:06
Başkan Ahmet Nur Çebi devrede! 2.2 milyon euro... Başkan Ahmet Nur Çebi devrede! 2.2 milyon euro... 07:47
Son gözde Andrey Santos Son gözde Andrey Santos 06:27
Real Madrid zirve takibini sürdürdü! Real Madrid zirve takibini sürdürdü! 00:56
Real Madrid zirve takibini sürdürdü! Real Madrid zirve takibini sürdürdü! 00:56
Inter evinde hata yapmadı Inter evinde hata yapmadı 00:43
Daha Eski
Inter evinde hata yapmadı Inter evinde hata yapmadı 00:43
Fenerbahçe'de gündem Ziyech Fenerbahçe'de gündem Ziyech 23:31
Zakharyan transferinde mutlu son! Zakharyan transferinde mutlu son! 23:29
Aslan Zakharyan Aslan Zakharyan 23:29
Transfer dönemi uzatıldı! İşte yeni tarih Transfer dönemi uzatıldı! İşte yeni tarih 23:27
Büyükekşi’den Arda Turan açıklaması! Büyükekşi’den Arda Turan açıklaması! 23:27