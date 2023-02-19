Masuaku için Ahmet Nur Çebi devreye girecek! 2.2 milyon euro...

1.79 cm boyundaki Kongolu futbolcu, defans hattında sol bek olarak görev yapıyor. Milli takım tercihini Kongo'dan yana kullanan 29 yaşındaki Masuaku, çıktığı 11 maçta 1 gol kaydetti. Ağırlıklı olarak sol ayağını kullanan Arthur Masuaku'nun güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon euro...