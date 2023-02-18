Yolun açık olsun Josef

BEŞİKTAŞ. Josef de Souza ile yollarını resmen ayırdı. Siyah-beyazlı kulüp, Brezilyalı oyuncunun sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen bildirdi. 2.5 sezondur Beşiktaş forması giyen, siyah-beyazlı forma altında lig ve kupa şampiyonluğu ile Süper Kupa kazanma başarısı gösteren Josef de Souza ile yollar resmi olarak ayrıldı. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve Beşiktaş ile karşılıklı anlaşmayla yollarını ayıran Brezilyalı orta saha oyuncusu, şu ana kadar olan alacaklarından vazgeçti.

ROTA BEIJING GUOAN

Kulüpten yapılan ayrılık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Josef de Souza ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Futbol A Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı Süper Lig ve Türkiye Kupası ile 2021 Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan Josef de Souza'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." Beşiktaş'tan ayrılan Josef de Souza, Çin ekibi Beijing Guoan ile iki yıllık anlaşma sağladı. Josef bu sezon 10 resmi maça çıktı, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı