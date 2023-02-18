Fabio Borini pazarlığı

Beşiktaş, ara transfer döneminin ilk gününden bu yana kadrosuna katmak istediği Fabio Borini ile pazarlık masasında. İtalyan basını, Beşiktaş'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Borini için 2 milyon euro bonservis isteyen Fatih Karagümrük'le yaptığı pazarlığın yanı sıra Borini'yle de sözleşme detayları konusunda anlaşma zemini aradığını duyurdu. Beşiktaş'ın Borini'nin bonservisi için 1 milyon euro'nun biraz üzerinde bir rakama Karagümrük'ü ikna etmeye çalıştığı ifade edilirken, İtalyan oyuncunun ise 1.7 milyon eurodan 1,5 yıllık sözleşme ve bonuslar içeren sözleşmede ısrarcı olduğu vurgulandı.

Bu sezon 21 resmi maçta 14 gol ve 7 asistlik bir performans sergileyen Borini'nin transferinin, uygun şartlar sağlanamazsa yeni sezona kalabileceği belirtildi.