BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: El Shaarawy'den Kartal'a yanıt!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, devre arasında kadrosuna katmak için Roma'dan El Shaarawy ismini gündemine almıştı.
Siyah-beyazlılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncu için görüşmelere başlamıştı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, devre arasında kadrosuna katmak için Roma'dan El Shaarawy ismini gündemine almıştı.
Siyah-beyazlılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncu için görüşmelere başlamıştı.
El Shaarawy'nin kendisi isteyen Beşiktaş'a, "Şu anda ayrılığı düşünmüyorum. Sezon sonunda yeniden görüşelim." cevabını verdiği iddia edildi.
İtalyan futbolcu bu sezon Roma formasıyla 23 maça çıkarken 3 gol, 1 asistlik katkı verdi. Tecrübeli futbolcunun Roma ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.