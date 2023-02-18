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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: El Shaarawy'den Kartal'a yanıt!

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sol kanat bölgesine yıldız bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Kartal, Roma forması giyen İtalyan yıldız El Shaarawy ile ilgileniyordu. Milli oyuncu transferi hakkında konuştu. İşte detaylar. | BJK TRANSFER

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 18:20 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 18:36
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: El Shaarawy'den Kartal'a yanıtı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, devre arasında kadrosuna katmak için Roma'dan El Shaarawy ismini gündemine almıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: El Shaarawy'den Kartal'a yanıtı!

Siyah-beyazlılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncu için görüşmelere başlamıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: El Shaarawy'den Kartal'a yanıtı!

Aspor.com.tr editörlerinden Bora Salgın'ın İtalyan basınından derlediği habere göre, 30 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'a olumsuz yanıt verdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: El Shaarawy'den Kartal'a yanıtı!

El Shaarawy'nin kendisi isteyen Beşiktaş'a, "Şu anda ayrılığı düşünmüyorum. Sezon sonunda yeniden görüşelim." cevabını verdiği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: El Shaarawy'den Kartal'a yanıtı!

İtalyan futbolcu bu sezon Roma formasıyla 23 maça çıkarken 3 gol, 1 asistlik katkı verdi. Tecrübeli futbolcunun Roma ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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