Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş El Shaarawy'de ısrarcı! Yeni öneri...

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş El Shaarawy'de ısrarcı! Yeni öneri...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Roma forması giyen Mısır asıllı İtalyan yıldız Stephan El Shaarawy'i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, oyuncuyu ikna etmek için yeni bir öneri sundu. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 16:14
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş El Shaarawy'de ısrarcı! Yeni öneri...

Sol bek, ön libero ve sol kanat için çalışmalarına devam eden Beşiktaş yönetimi, gündemde sıcaklığını koruyan Stephan El Shaarawy için temaslarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş El Shaarawy'de ısrarcı! Yeni öneri...

Ara transfer dönemi bitmeden Mısır asıllı İtalyan oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlı ekip, hem Roma'nın bonservis isteğine hem de tecrübeli kanadın sezon sonunu işaret etmesine takılmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş El Shaarawy'de ısrarcı! Yeni öneri...

Beşiktaş cephesi bu gelişme sonrası Shaarawy tarafıyla bir görüşme daha gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş El Shaarawy'de ısrarcı! Yeni öneri...

Sabah'ta yer alan habere göre 30 yaşındaki futbolcuya, "Şimdiden görüşelim anlaşalım, imzaları sezon sonunda atalım" mesajı iletilecek.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş El Shaarawy'de ısrarcı! Yeni öneri...

Tarafların anlaşması halinde Kara Kartal, yıldız oyuncuyu sezon bitince kadrosuna resmi olarak dahil edecek.

DİĞER
Son röportajını ona vermişti! Armağan Çağlayan'dan yürek burkan Taha Duymaz paylaşımı! "Yattığı yer incitmesin"
"Her şeyi bırakıp uzaklaşmak istiyorum" Ece Erken herkesin duygularına tercüman oldu! Deprem sonrası paylaşımlarıyla...
"Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim"
Beşiktaş transferini TFF'ye bildirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş transferini TFF'ye bildirdi!
Beşiktaş ayrılığı TFF'ye bildirdi
Üniversiteler ne zaman açılacak, dersler ne zaman başlayacak?
Üniversite online eğitim ne zaman başlayacak 2023?
Son dakika üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilecek mi?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'de 24, 25 ve 26. haftaların programı açıklandı Süper Lig'de 24, 25 ve 26. haftaların programı açıklandı 17:06
TFF ertelenen maçların yeni tarihlerini duyurdu TFF ertelenen maçların yeni tarihlerini duyurdu 16:52
Christian Atsu ile ilgili acı gerçek! Christian Atsu ile ilgili acı gerçek! 16:40
Aslan'a Icardi müjdesi! O kural... Aslan'a Icardi müjdesi! O kural... 16:36
Beşiktaş El Shaarawy'de ısrarcı! Yeni öneri... Beşiktaş El Shaarawy'de ısrarcı! Yeni öneri... 16:12
Antalyaspor transferi duyurdu! Antalyaspor transferi duyurdu! 16:05
Daha Eski
Fırtına'nın yeni transferi idmanda! Fırtına'nın yeni transferi idmanda! 15:54
Fenerbahçe'den Güney Koreli Jin-Ho Jo'ya 3 yıllık sözleşme! Fenerbahçe'den Güney Koreli Jin-Ho Jo'ya 3 yıllık sözleşme! 15:36
Başakşehir Figueiredo ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı Başakşehir Figueiredo ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı 15:21
Adekugbe'nin lisansı çıktı! Adekugbe'nin lisansı çıktı! 15:00
"Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim" "Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim" 14:54
Trabzonspor Düsseldorf'la yardım maçı oynayacak Trabzonspor Düsseldorf'la yardım maçı oynayacak 14:31