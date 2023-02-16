Devre arası transfer dönemini hızlı geçiren Beşiktaş, kadrosuna Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmedovic, Omar Colley ve Onur Bulut'u kattı.
Devre arası transfer dönemini hızlı geçiren Beşiktaş, kadrosuna Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmedovic, Omar Colley ve Onur Bulut'u kattı.
Siyah-beyazlı kulüp, takviye dışında bazı isimleri de takımdan gönderiyor.
Emrecan Uzunhan'ı Antalyaspor'a kiralayan Beşiktaş, Oğuzhan Akgün'ü de Sakaryaspor'a sezon sonuna kadar kiralık gönderdi.
Sakaryaspor ile yapılan sözleşmede satın alma opsiyonu bulunmuyor.