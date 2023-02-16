Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Oğuzhan Akgün'ü Sakaryaspor'a kiraladı!

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Oğuzhan AkgünSakaryaspor'a kiraladı!

Emrecan UzunhanAntalyaspor'a gönderen Beşiktaş, genç orta saha oyuncusu Oğuzhan Akgün'ü de Spor Toto 1. Lig ekibi Sakaryaspor'a kiraladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 18:44
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