Ronaldo gelince gittim!

Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar'dan, Ronaldo itirafı geldi. Türkiye'deki 3. dönemine başlayan Aboubakar transferi hakkında Ronaldo ile konuştuğunu itiraf etti. Canal+'da Talents d'Afrique'ye konuşan 31 yaşındaki golcü oyuncu, "Cristiano ile biraz konuştuk ve benim Arabistan'da kalmamı istedi. Ona, ailevi sebeplerden dolayı ayrılacağımı söyledim" ifadelerini kullandı. Al Nassr Teknik Direktörü Rudi Garcia ile ayrıca özel görüştüğünü aktaran Aboubakar, "Ona daha önce ayrılmak istediğimi ve dürüst olmak gerekirse, Cristiano'nun gelmesiyle oyun süremin azalacağını ve ayrılmamın benim için daha iyi olacağını söyledim" diye konuştu.
Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar'dan, Ronaldo itirafı geldi. Türkiye'deki 3. dönemine başlayan Aboubakar transferi hakkında Ronaldo ile konuştuğunu itiraf etti. Canal+'da Talents d'Afrique'ye konuşan 31 yaşındaki golcü oyuncu, "Cristiano ile biraz konuştuk ve benim Arabistan'da kalmamı istedi. Ona, ailevi sebeplerden dolayı ayrılacağımı söyledim" ifadelerini kullandı. Al Nassr Teknik Direktörü Rudi Garcia ile ayrıca özel görüştüğünü aktaran Aboubakar, "Ona daha önce ayrılmak istediğimi ve dürüst olmak gerekirse, Cristiano'nun gelmesiyle oyun süremin azalacağını ve ayrılmamın benim için daha iyi olacağını söyledim" diye konuştu.