TRANSFER HABERİ | Maxim Beşiktaş'ta! İşte sözleşme detayları

Beşiktaş kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Ara transferde Wout Weghorst'la yollarını ayırırken Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut ve Omar Colley'i kadrosuna katan Beşiktaş, ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK'dan Alexandru Maxim'i sezon sonuna kadar kiraladı.
Rumen futbolcu ile sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalanacak. Alexandru Maxim'in kiralama sözleşmesinde satın alma opsiyonunun da yer alacağı aktarıldı.
21 MAÇTA 4 GOL, 6 ASİST YAPTI
Beşiktaş, Federasyon'un yeni yürürlüğe koyduğu kurala göre, Maxim'in forma giydiği maçlarda 9 yabancı oyuncuyla sahaya çıkabilecek. 32 yaşındaki tecrübeli 10 numara, bu sezon 21 maçta 4 gol atıp 6 asist yaptı.