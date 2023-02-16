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TRANSFER HABERİ | Maxim Beşiktaş'ta! İşte sözleşme detayları

Şenol Güneş yönetimindeki siyah-beyazlılarda kadroyu güçlendirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kara Kartal, son olarak ise Gaziantep FK'nın 10 numarası Maxim'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Yapılan sözleşmenin detayları ise ortaya çıktı. İşte yaşanan gelişmeler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ | Maxim Beşiktaş'ta! İşte sözleşme detayları

Beşiktaş kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Ara transferde Wout Weghorst'la yollarını ayırırken Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut ve Omar Colley'i kadrosuna katan Beşiktaş, ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK'dan Alexandru Maxim'i sezon sonuna kadar kiraladı.

TRANSFER HABERİ | Maxim Beşiktaş'ta! İşte sözleşme detayları

Rumen futbolcu ile sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalanacak. Alexandru Maxim'in kiralama sözleşmesinde satın alma opsiyonunun da yer alacağı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ | Maxim Beşiktaş'ta! İşte sözleşme detayları

21 MAÇTA 4 GOL, 6 ASİST YAPTI

Beşiktaş, Federasyon'un yeni yürürlüğe koyduğu kurala göre, Maxim'in forma giydiği maçlarda 9 yabancı oyuncuyla sahaya çıkabilecek. 32 yaşındaki tecrübeli 10 numara, bu sezon 21 maçta 4 gol atıp 6 asist yaptı.

TRANSFER HABERİ | Maxim Beşiktaş'ta! İşte sözleşme detayları

Kartal'ın anlaşmaya vardığı Rumen futbolcunun Beşiktaş'tan alacağı ücret de belli oldu. Maxim için kulübüne herhangi bir bedel ödemeyecek olan Beşiktaş, oyuncuya ise sezon sonuna kadar 400 bin euro ödeyecek. Maxim ile resmi sözleşmenin bugün imzalanması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ | Maxim Beşiktaş'ta! İşte sözleşme detayları

KANAT DA OYNUYOR

Siyah-beyazlıların kiraladığı Maxim'in asıl mevkii 10 numara pozisyonu olmasına rağmen, Rumen futbolcu sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Rumen yıldız Stuttgart'ta 131 maçta 17 gol-35 asist; Pandurii Targu'da 48 maçta 9 gol-3 asist, Mainz'da 56 maçta 5 gol-5 asistlik bir performans sergiledi.

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