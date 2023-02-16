İtalyan kanat Roma’da kaldı

Beşiktaş'ın listesinde olan Shaarawy'nin, Roma'da kalmaya karar verdiği ifade edildi. Sport Mediaset'in haberine göre Shaarawy İtalya'da kalmak isterken, sportif direktör Pinto'nun yenileme çağrısını bekliyor. Il Messaggero'nun haberine göre oyuncu, başkent ekibinde kalmak için maaşını düşürmeye de razı. Roma finansal fair-play nedeniyle karar vermekte zorlanıyor.
Beşiktaş'ın listesinde olan Shaarawy'nin, Roma'da kalmaya karar verdiği ifade edildi. Sport Mediaset'in haberine göre Shaarawy İtalya'da kalmak isterken, sportif direktör Pinto'nun yenileme çağrısını bekliyor. Il Messaggero'nun haberine göre oyuncu, başkent ekibinde kalmak için maaşını düşürmeye de razı. Roma finansal fair-play nedeniyle karar vermekte zorlanıyor.