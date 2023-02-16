Haberler Beşiktaş İtalyan kanat Roma’da kaldı

İtalyan kanat Roma’da kaldı

Beşiktaş'ın listesinde olan Shaarawy'nin, Roma'da kalmaya karar verdiği ifade edildi. Sport Mediaset'in haberine göre Shaarawy İtalya'da kalmak isterken, sportif direktör Pinto'nun yenileme çağrısını bekliyor. Il Messaggero'nun haberine göre oyuncu, başkent ekibinde kalmak için maaşını düşürmeye de razı. Roma finansal fair-play nedeniyle karar vermekte zorlanıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 06:50
İtalyan kanat Roma’da kaldı
Beşiktaş'ın listesinde olan Shaarawy'nin, Roma'da kalmaya karar verdiği ifade edildi. Sport Mediaset'in haberine göre Shaarawy İtalya'da kalmak isterken, sportif direktör Pinto'nun yenileme çağrısını bekliyor. Il Messaggero'nun haberine göre oyuncu, başkent ekibinde kalmak için maaşını düşürmeye de razı. Roma finansal fair-play nedeniyle karar vermekte zorlanıyor.
DİĞER
Yeliz Yeşilmen Adana'daki yıkım kararı alınan evini paylaştı "Hayat böyle hiçbir şey bize ait değil"
TÜRKİYE TEK YÜREK ortak yayınında duygusal anlar! Bağış toplayan ünlüler bakın neler söyledi! Seda Sayan, Melis Sezen, Alişan, Burak Özçivit...
G.Saraylı sporculardan anlamlı hareket! Özbek açıkladı
Jesus'un Nuamah ısrarı! Skorer kanat istiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş El Shaarawy'den vazgeçmiyor!
Maxim Beşiktaş'ta! İşte sözleşme detayları
Dualı, resimli Miraç Kandili mesajları
Türkiye Tek Yürek en yüksek bağışı kim yaptı?
16 Şubat son depremler, artçılar ve büyüklükleri
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ziraat veda etti: 2-3 Ziraat veda etti: 2-3 01:29
Vakıfbank play-off’ta Vakıfbank play-off’ta 01:28
THY çeyrek finalde THY çeyrek finalde 01:26
Daçka da mağlup oldu Daçka da mağlup oldu 01:25
Bahçeşehir direnemedi Bahçeşehir direnemedi 01:24
Benfica deplasmandan galibiyetle döndü! Benfica deplasmandan galibiyetle döndü! 01:15
Daha Eski
Benfica deplasmandan galibiyetle döndü! Benfica deplasmandan galibiyetle döndü! 01:14
Real Madrid evinde farklı kazandı! Real Madrid evinde farklı kazandı! 01:10
Real Madrid evinde farklı kazandı! Real Madrid evinde farklı kazandı! 01:08
Dortmund evinde Chelsea'yi yendi! Dortmund evinde Chelsea'yi yendi! 01:04
Dortmund evinde Chelsea'yi yendi! Dortmund evinde Chelsea'yi yendi! 01:01
Menajerinden G.Saray açıklaması! "Morutan ile konuştum..." Menajerinden G.Saray açıklaması! "Morutan ile konuştum..." 00:45