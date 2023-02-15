TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta N'Koudou ile yollar ayrılıyor!

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Georges-Kevin N'Koudou ile yolların ayrılmasına karar verildi.
SÖZLEŞME FESİH KARARI
Siyah-beyazlı yönetim, Tottenham'dan 4.5 milyon euro karşılığında bonservisinin %50'si satın alınan 28 yaşındaki Kamerunlu futbolcu ile fesih görüşmelerine başladı. Alacakların netleşmesinin ardından kısa bir süre içerisinde ayrılık resmileşecek.
ADANA DEMİRSPOR İSTİYOR
Öte yandan Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor, Beşiktaş ile yollarını ayıracak olan Georges-Kevin N'Koudou'ya talip oldu.