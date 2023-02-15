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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta N'Koudou ile yollar ayrılıyor!

Beşiktaş'ta ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor. Siyah beyazlılarda Josef de Souza'nın ardından N'Koudou ile de yol ayrımına gelindi. Yönetim sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcu için erken fesihe gidiyor. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 18:37
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta N'Koudou ile yollar ayrılıyor!

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Georges-Kevin N'Koudou ile yolların ayrılmasına karar verildi.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta N'Koudou ile yollar ayrılıyor!

SÖZLEŞME FESİH KARARI

Siyah-beyazlı yönetim, Tottenham'dan 4.5 milyon euro karşılığında bonservisinin %50'si satın alınan 28 yaşındaki Kamerunlu futbolcu ile fesih görüşmelerine başladı. Alacakların netleşmesinin ardından kısa bir süre içerisinde ayrılık resmileşecek.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta N'Koudou ile yollar ayrılıyor!

ADANA DEMİRSPOR İSTİYOR

Öte yandan Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor, Beşiktaş ile yollarını ayıracak olan Georges-Kevin N'Koudou'ya talip oldu.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta N'Koudou ile yollar ayrılıyor!

Ayrılığın resmileşmesinin ardından, Adana Demirspor Yönetimi, N'Koudou ile masaya oturacak.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta N'Koudou ile yollar ayrılıyor!

Beşiktaş'ta bu sezon 19 Süper Lig maçına çıkan Georges-Kevin N'Koudou, 1077 dakikada 4 gol kaydetti. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 karşılaşmada görev yapan N'Koudou, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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