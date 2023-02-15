Önder Karaveli, Süper Kupa hatırasını depremzedeler için sattı

Bir dönem Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapan Önder Karaveli, siyah-beyazlı takımın en son kazandığı Süper Kupa maçında giydiği eşofmanı depremzedelere yardım amacıyla sattı.

Karaveli'nin, Katar'da oynanan ve Beşiktaş'ın Antalyaspor'u penaltılarda 4-2 yendiği maç sırasında kulübede giydiği eşofman üstüne, açık artırmada en yüksek fiyatı eski yöneticilerden Fırat Fidan verdi.

Önder Karaveli, bu satıştan elde edilen gelirin Kahramanmaraş'da kurulacak Beşiktaş Çadırkent için harcanacağını belirtti.