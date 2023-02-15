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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Şenol Güneş'ten yönetime Maxim uyarısı!

Devre arası transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş, orta sahaya takviye yapmayı planlıyor. Golcü kimliği olan bir ismi kadrosuna katmak için uğraş veren siyah beyazlılar Gaziantep FK'dan Rumen oyuncu Alexandru Maxim ile yakından ilgileniyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in de bu transfere oldukça önem verdiği aktarıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Şenol Güneş'ten yönetime Maxim uyarısı!

Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kadrosunu 4 yeni isimle güçlendiren siyah-beyazlılar, başta Borini olmak üzere birkaç oyuncuyla da prensip anlaşmasına varırken; son olarak Alexandru Maxim için de tüm şartlarını zorluyor.

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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Şenol Güneş'ten yönetime Maxim uyarısı!

Gaziantep FK'nin ligden çekilmesinin ardından, TFF'nin oyuncularının sezon sonuna kadar başka takıma kiralık olarak gönderilmesine izin vermesiyle harekete geçen siyah-beyazlılar; teknik direktör Şenol Güneş'in ısrarı üzerine Maxim için Gaziantepli yetkililerle görüşmelerini sıklaştırdı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Şenol Güneş'ten yönetime Maxim uyarısı!

GÜNEŞ: ÇOK BEĞENİYORUM

Şenol Güneş'in, transferden sorumlu olan Beşiktaşlı yetkililerle görüşerek, "Maxim benim çok beğendiğim bir oyuncu. Transferini gerçekleştirebilirsek, inanıyorum ki bize büyük güç katar. Böyle bir ismi başka takıma kaptırmayalım" talebinde bulunduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Şenol Güneş'ten yönetime Maxim uyarısı!

Beşiktaş, Maxim'i kiralık olarak renklerine bağlamak isterken; bu transferi kulübüne bir miktar kira bedeli ödeyip, futbolcunun da 6 aylık ücretini ödeyerek bitirmek istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Şenol Güneş'ten yönetime Maxim uyarısı!

Siyah-beyazlıların kadrosuna katmak istediği Alexandru Maxim, profesyonel kulüp kariyerinde 382 resmi maça çıktı. Bu periyotta rakip fileleri tam 74 kez havalandıran Rumen futbolcu, 66 da asisti yaparken toplamda 140 gole direkt olarak katkı sağladı. Tecrübeli orta saha G.Antep formasıyla 115 resmi maçta 43 gol attı, 23 de gol pası verdi.

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