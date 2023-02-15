BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Şenol Güneş'ten yönetime Maxim uyarısı!

Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kadrosunu 4 yeni isimle güçlendiren siyah-beyazlılar, başta Borini olmak üzere birkaç oyuncuyla da prensip anlaşmasına varırken; son olarak Alexandru Maxim için de tüm şartlarını zorluyor.