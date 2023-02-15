Helal sana kaptan

Beşiktaş'ın kaptanı Cenk Tosun'dan anlamlı bir jest daha geldi. İlk günden bu yana bir çok depremzede ile görüşen, maddi-manevi destekle bulunan Tosun Paşa, dün de soluğu Antalya'da aldı. Milli oyuncu Cenk Tosun, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesini kaybeden ve daha önce telefonda görüştüğü depremzede çocuğu hastanede ziyaret etti. Antalya'da tedavi altına alınan depremzede Cavit adına gönderilen mesaja yanıt veren tecrübeli oyuncu, daha önce, "Cavit kardeşim, sen bizim mucizemizsin. Formayı hallediyorum, eski gücüne kavuşunca da maça bekliyoruz seni. Seni çok öpüyorum canım kardeşim" paylaşımında bulunmuştu. Cenk Tosun, yanına eşini de olarak Antalya'ya gitti ve hastanede tedavi gören minik Cavit'i ziyaret etti. Bu ziyareti, sosyal medya hesabından birlikte yer aldıkları bir fotoğrafla paylaşan golcü oyuncu, "Cavit kardeşimle buluştuk" notunu düştü. Cenk Tosun, daha sonra hastanede tedavi gören diğer depremzede vatandaşları da ziyaret ederek hepsine forma verdi, sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.