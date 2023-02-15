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Beşiktaş'ta 1 ayrılık 1 transfer!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ara transfer döneminde Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut ve Omar Colley'yi renklerine bağlayan Beşiktaş, bir transferi daha bitirdi. Siyah-beyazlılar, Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrası ligde çekilme kararı alan Gaziantep FK'da forma giyen Alexandru Maxim'in sezon sonuna kadar kiralık transferi için Gaziantep ekibiyle anlaştı. Siyah-beyazlılar ayrıca bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle takımdan bir süre ayrı kalan Josef de Souza ile yollarını ayırıyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 13:54
Beşiktaş'ta 1 ayrılık 1 transfer!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok ilde kalıcı hasarlara yol açan depremler sonrası tüm spor müsabakalarına ara verilmişti. Bu sebeple transfer dönemi de 18 Şubat'a kadar uzatıldı.

Beşiktaş'ta 1 ayrılık 1 transfer!

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta da bir ayrılık, bir de transfer gerçekleşecek.

Beşiktaş'ta 1 ayrılık 1 transfer!

Çin ekibi Beijing Guoan'la anlaşmaya varan Josef de Souza, gün içerisinde siyah-beyazlı takımdan ayrılacak. 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Josef'in, alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetme konusunda kulüple anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta 1 ayrılık 1 transfer!

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcunun ayrılığı üzerine bir de yeni transfer gerçekleştirecek. Kara Kartal, deprem dolayısıyla ligden çekilen Gaziantep FK'nın 32 yaşındaki futbolcusu Maxim ile kiralık olarak anlaştı.

Beşiktaş'ta 1 ayrılık 1 transfer!

Romanyalı futbolcu, sağlık kontrollerinden geçip resmi sözleşmeyi imzalamak için gün içerisinde İstanbul'a gelecek.

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