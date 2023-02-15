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Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'dan flaş Ronaldo itirafı! "Ayrılmamı..."

Beşiktaş'ın ocak transfer döneminde Al-Nassr'dan kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, Afrika basınına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'a transferi hakkında konuşan Kamerunlu golcü oyuncudan flaş Ronaldo itirafı geldi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 16:29 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 16:36
Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'dan flaş Ronaldo itirafı! "Ayrılmamı..."

Ronaldo'ya ailevi sebeplerden dolayı ayrılacağımı söyledim."

Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'dan flaş Ronaldo itirafı! "Ayrılmamı..."

Al Nassr Teknik Direktörü Rudi Garcia ile özel görüştüğünü aktaran Aboubakar, "Dürüst olmak gerekirse, Cristiano'nun gelmesiyle oyun süremin azalacağını ve ayrılmamın benim için daha iyi olacağını söyledim." dedi.

Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'dan flaş Ronaldo itirafı! "Ayrılmamı..."

Al Nassr kulübünün sezon sonuna kadar kalmasını istediğini dile getiren Kamerunlu futbolcu, "Beşiktaş'a gitmek istediğimi belirttim.

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