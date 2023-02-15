Ocak transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş, kadrosunu Al-Nassr'dan Aboubakar ile güçlendirdi.
Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'dan flaş Ronaldo itirafı! "Ayrılmamı..."
Beşiktaş'ın ocak transfer döneminde Al-Nassr'dan kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, Afrika basınına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'a transferi hakkında konuşan Kamerunlu golcü oyuncudan flaş Ronaldo itirafı geldi. İşte o sözler...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 16:29 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 16:36
Ronaldo'ya ailevi sebeplerden dolayı ayrılacağımı söyledim."
Al Nassr Teknik Direktörü Rudi Garcia ile özel görüştüğünü aktaran Aboubakar, "Dürüst olmak gerekirse, Cristiano'nun gelmesiyle oyun süremin azalacağını ve ayrılmamın benim için daha iyi olacağını söyledim." dedi.
"Biraz karmaşıktı ama sonunda gitmeme izin verdiler." ifadelerini kullandı.
Suudi Arabistan'da 2 sezon geçiren golcü oyuncu 39 maçta 13 gol kaydetti.
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