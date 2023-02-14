Haberler Beşiktaş Transferde büyük bomba! Dünya yıldızı Beşiktaş'a

Transferde büyük bomba! Dünya yıldızı Beşiktaş'a

Son dakika spor haberi: Beşiktaş transferde durmak bilmiyor. Üst üste hamlelerle kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlılar, asıl bombayı sona sakladı. Sol kanat bölgesine takviye yapmayı amaçlayan Kara-Kartal'da yönetim, dünyaca ünlü yıldızı renklerine bağlamaya hazırlanıyor. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 20:14
Transferde büyük bomba! Dünya yıldızı Beşiktaş'a

Süper Lig'de ilk 21 haftada istediği sonuçları alamayan ve lider Galatasaray ile arasındaki fark açılan Beşiktaş transferde vites yükseltti.

Transferde büyük bomba! Dünya yıldızı Beşiktaş'a

Ara transfer döneminde Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Omar Colley ve Onur Bulut gibi isimleri transfer eden siyah-beyazlılar kapanışı dünyaca ünlü bir yıldızla yaparak taraftarını mutlu etmek istiyor.

Transferde büyük bomba! Dünya yıldızı Beşiktaş'a

Kara-Kartal'da eksik bölgeler üzerine yoğun bir operasyon yürütülüyor.

Transferde büyük bomba! Dünya yıldızı Beşiktaş'a

Bu sezon sol kanattan bir türlü istediği verimi alamayan Beşiktaş, çareyi transferde buldu.

Transferde büyük bomba! Dünya yıldızı Beşiktaş'a

Redmond ve Kevin N'Koudou'nun istikrarsız oyununa sakatlıkları da eklenince teknik direktör Şenol Güneş çareyi o bölgeye transfer istemekte buldu.

Transferde büyük bomba! Dünya yıldızı Beşiktaş'a

Beşiktaş'ın Kamerunlu sol kanat oyuncusu N'Koudou bu sezon 19 lig maçında sadece 4 gol atabildi. Bu maçlardan sadece 4'ünde 90 dakikayı tamamlayabildi.

Transferde büyük bomba! Dünya yıldızı Beşiktaş'a

Şu an sakat olan Redmond ise bu sezon 14 lig maçında 1 gol, 2 asist üretti. Beşiktaş sezon başından beri sol kanatta ciddi bir problem yaşıyor ve yönetim bu problemi transferle çözmekte kararlı.

Transferde büyük bomba! Dünya yıldızı Beşiktaş'a

Yönetim de Şenol hocanın isteğine cevap verdi ve harekete geçildi.

Transferde büyük bomba! Dünya yıldızı Beşiktaş'a

Beşiktaşlı kurmaylar, dünyaca ünlü yıldızı kadroya katmak için kolları sıvadı.

Transferde büyük bomba! Dünya yıldızı Beşiktaş'a

HEDEFTEKİ İSİM SHAARAWY!
Takvim'in haberine göre; Siyah-beyazlıların hedefindeki isim El Shaarawy için İtalyan ekibi Roma ile sürekli temas halinde olduğu öğrenildi.

Transferde büyük bomba! Dünya yıldızı Beşiktaş'a

Beşiktaş yönetiminin 30 yaşındaki sol kanat oyuncusunun transfer şartlarını masaya yatırdığı ve arada büyük farkların olmadığı belirtildi.

Transferde büyük bomba! Dünya yıldızı Beşiktaş'a

Tecrübeli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Kara Kartal, yıldız oyuncuyu kış transfer sezonunda transfer etmek istiyor ancak arada Jose Mourinho var…

Transferde büyük bomba! Dünya yıldızı Beşiktaş'a

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, oyuncusunu bu dönemde kaybetmek istemiyor. Siyah-Beyazlılar, Roma ile yeni sözleşmeye imza atmayan El Shaarawy için kulübüyle anlaşmak için yoğun bir mesai harcıyor.

Transferde büyük bomba! Dünya yıldızı Beşiktaş'a

Ara transfer döneminde önemli yıldızlara imza attıran siyah-beyazlılar, Mourinho engelini aştığı anda yeni bir transfer bombası daha patlatacak.

Transferde büyük bomba! Dünya yıldızı Beşiktaş'a

Genoa altyapısında kariyerine başlayan İtalyan yıldız, Padova, Milan, Monaco, Roma ve SH Shenhua takımlarında forma giydi.

Transferde büyük bomba! Dünya yıldızı Beşiktaş'a

İtalyan Milli Takımı'nda 29 kez görev aldı.

Transferde büyük bomba! Dünya yıldızı Beşiktaş'a

6 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Transferde büyük bomba! Dünya yıldızı Beşiktaş'a

Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro.

Transferde büyük bomba! Dünya yıldızı Beşiktaş'a

2021 yılından beri Roma'da forma giyen El Shaarawy, bu sezon 22 karşılaşmada görev aldı. 3 gol atarken 1 de asiste imza attı.

Transferde büyük bomba! Dünya yıldızı Beşiktaş'a

Kariyerinde 439 maçta görev alırken 115 gol ve 48 asist üretti. 163 gole katkıda bulundu.

Transferde büyük bomba! Dünya yıldızı Beşiktaş'a

İtalyan yıldız, sol kanat dışında 10 numara bölgesinde forma giyebiliyor.

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