Transferde büyük bomba! Dünya yıldızı Beşiktaş'a

Süper Lig'de ilk 21 haftada istediği sonuçları alamayan ve lider Galatasaray ile arasındaki fark açılan Beşiktaş transferde vites yükseltti.
Süper Lig'de ilk 21 haftada istediği sonuçları alamayan ve lider Galatasaray ile arasındaki fark açılan Beşiktaş transferde vites yükseltti.
Ara transfer döneminde Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Omar Colley ve Onur Bulut gibi isimleri transfer eden siyah-beyazlılar kapanışı dünyaca ünlü bir yıldızla yaparak taraftarını mutlu etmek istiyor.
Kara-Kartal'da eksik bölgeler üzerine yoğun bir operasyon yürütülüyor.
Bu sezon sol kanattan bir türlü istediği verimi alamayan Beşiktaş, çareyi transferde buldu.
Redmond ve Kevin N'Koudou'nun istikrarsız oyununa sakatlıkları da eklenince teknik direktör Şenol Güneş çareyi o bölgeye transfer istemekte buldu.
Beşiktaş'ın Kamerunlu sol kanat oyuncusu N'Koudou bu sezon 19 lig maçında sadece 4 gol atabildi. Bu maçlardan sadece 4'ünde 90 dakikayı tamamlayabildi.
Şu an sakat olan Redmond ise bu sezon 14 lig maçında 1 gol, 2 asist üretti. Beşiktaş sezon başından beri sol kanatta ciddi bir problem yaşıyor ve yönetim bu problemi transferle çözmekte kararlı.
Yönetim de Şenol hocanın isteğine cevap verdi ve harekete geçildi.
Beşiktaşlı kurmaylar, dünyaca ünlü yıldızı kadroya katmak için kolları sıvadı.
HEDEFTEKİ İSİM SHAARAWY!
Takvim'in haberine göre; Siyah-beyazlıların hedefindeki isim El Shaarawy için İtalyan ekibi Roma ile sürekli temas halinde olduğu öğrenildi.
Beşiktaş yönetiminin 30 yaşındaki sol kanat oyuncusunun transfer şartlarını masaya yatırdığı ve arada büyük farkların olmadığı belirtildi.
Tecrübeli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Kara Kartal, yıldız oyuncuyu kış transfer sezonunda transfer etmek istiyor ancak arada Jose Mourinho var…
Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, oyuncusunu bu dönemde kaybetmek istemiyor. Siyah-Beyazlılar, Roma ile yeni sözleşmeye imza atmayan El Shaarawy için kulübüyle anlaşmak için yoğun bir mesai harcıyor.
Ara transfer döneminde önemli yıldızlara imza attıran siyah-beyazlılar, Mourinho engelini aştığı anda yeni bir transfer bombası daha patlatacak.
Genoa altyapısında kariyerine başlayan İtalyan yıldız, Padova, Milan, Monaco, Roma ve SH Shenhua takımlarında forma giydi.
İtalyan Milli Takımı'nda 29 kez görev aldı.
6 kez fileleri havalandırmayı başardı.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro.
2021 yılından beri Roma'da forma giyen El Shaarawy, bu sezon 22 karşılaşmada görev aldı. 3 gol atarken 1 de asiste imza attı.
Kariyerinde 439 maçta görev alırken 115 gol ve 48 asist üretti. 163 gole katkıda bulundu.
İtalyan yıldız, sol kanat dışında 10 numara bölgesinde forma giyebiliyor.