Transfer sürprizi! Galatasaray istiyordu Beşiktaş kapıyor

TFF'nin ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un yabancı oyuncuları hakkındaki kararının ardından yeni gelişmeler yaşanıyor.
TFF'nin ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un yabancı oyuncuları hakkındaki kararının ardından yeni gelişmeler yaşanıyor.
İki kulübün oyuncularına Süper Lig kulüpleri büyük ilgi gösteriyor.
Özellikle dev kulüpler, Hatayspor ve Gaziantep FK'nin önemli oyuncuları için temas halinde.
Gaziantep FK'dan Maxim için girişimlerini sürdüren Beşiktaş'tan bir hamle daha geldi.
ADEKUGBE SÜRPRİZİ!
Bu sezon sol bek bölgesinde sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılar, Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi kadrosuna katmak istiyor.
Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'ten Kanadalı oyuncu hakkında gelecek kararın ardından transfer için harekete geçecek.
Tecrübeli oyuncu ile daha önce Galatasaray'ın da ilgilendiği belirtilmişti.
28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Hatayspor'da 19 maçta sahaya çıktı.