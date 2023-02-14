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Transfer sürprizi! Galatasaray istiyordu Beşiktaş kapıyor

Son dakika spor haberi: Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından Gaziantep FK ve Hatayspor ligden çekilme kararı aldı. Bu gelişmenin ardından iki takımın önemli futbolcuları Süper Lig devlerinin radarında girdi. Galatasaray'ın transfer listesine aldığı başarılı oyuncu için Beşiktaş'tan da bir hamle geldiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 18:28
Transfer sürprizi! Galatasaray istiyordu Beşiktaş kapıyor

TFF'nin ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un yabancı oyuncuları hakkındaki kararının ardından yeni gelişmeler yaşanıyor.

Transfer sürprizi! Galatasaray istiyordu Beşiktaş kapıyor

İki kulübün oyuncularına Süper Lig kulüpleri büyük ilgi gösteriyor.

Transfer sürprizi! Galatasaray istiyordu Beşiktaş kapıyor

Özellikle dev kulüpler, Hatayspor ve Gaziantep FK'nin önemli oyuncuları için temas halinde.

Transfer sürprizi! Galatasaray istiyordu Beşiktaş kapıyor

Gaziantep FK'dan Maxim için girişimlerini sürdüren Beşiktaş'tan bir hamle daha geldi.

Transfer sürprizi! Galatasaray istiyordu Beşiktaş kapıyor

ADEKUGBE SÜRPRİZİ!
Bu sezon sol bek bölgesinde sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılar, Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi kadrosuna katmak istiyor.

Transfer sürprizi! Galatasaray istiyordu Beşiktaş kapıyor

Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'ten Kanadalı oyuncu hakkında gelecek kararın ardından transfer için harekete geçecek.

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