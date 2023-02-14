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Emrecan için karar Güneş’in

Beşiktaş'ın genç yıldızı Emrecan Uzunhan'la ilgili belirsizlik sürüyor. Siyah-beyazlıların, aynı bölgeye Colley'in transfer etmesinin ardından sezon başında İstanbulspor'dan aldığı stoper Emrecan'ın kiralık olarak gönderilmesi düşünülüyor. Antalyaspor'un talip olduğu Emrecan'la ilgili son kararın Şenol Güneş'in raporu sonrasında verileceği ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 06:50
Emrecan için karar Güneş’in
Beşiktaş'ın genç yıldızı Emrecan Uzunhan'la ilgili belirsizlik sürüyor. Siyah-beyazlıların, aynı bölgeye Colley'in transfer etmesinin ardından sezon başında İstanbulspor'dan aldığı stoper Emrecan'ın kiralık olarak gönderilmesi düşünülüyor. Antalyaspor'un talip olduğu Emrecan'la ilgili son kararın Şenol Güneş'in raporu sonrasında verileceği ifade edildi.
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