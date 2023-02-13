TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Rumen 10 numara için temasta!

TFF'nin aldığı karar doğrultusunda 14 yabancıya ek olarak ligden çekilen takımlardan iki yabancı oyuncu transferi yapabileceği ve bu oyunculardan birinin sahadaki 8 yabancıya ek 9. isim olarak ilk 11'de olacağı açıklandı.
TFF'nin aldığı karar doğrultusunda 14 yabancıya ek olarak ligden çekilen takımlardan iki yabancı oyuncu transferi yapabileceği ve bu oyunculardan birinin sahadaki 8 yabancıya ek 9. isim olarak ilk 11'de olacağı açıklandı.
Bu karara istinaden ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK ve Hatayspor'daki oyuncuların sezon sonuna kadar geçici transferine müsaade ediliyor.
TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı hem depremden etkilenen takımlara destek olmaya çalışırken hem de yüklerini hafifletmeyi amaçlıyor.
SEZON SONU GERİ DÖNECEK
Sabah'ın haberine göre Beşiktaş'ın da Gaziantep FK'dan 10 numara Alexandru Maxim'i sezon sonuna kadar kadrosuna katıp hem kulübüne önemli şekilde destek olacak kiralama ücretini ödemeyi hem de maaşını karşılamayı düşündüğü kaydedildi.
Maxim, sezon sonu takımına dönecek. Siyah-beyazlı ekibin bu konuda teknik heyet ve yönetim olarak bir araya gelerek detaylı değerlendirme yapacağı belirtildi. Hassasiyet gözlenerek bu konuda bir adım atılması planlanıyor.