TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Rumen 10 numara için temasta!

SEZON SONU GERİ DÖNECEK

Sabah'ın haberine göre Beşiktaş'ın da Gaziantep FK'dan 10 numara Alexandru Maxim'i sezon sonuna kadar kadrosuna katıp hem kulübüne önemli şekilde destek olacak kiralama ücretini ödemeyi hem de maaşını karşılamayı düşündüğü kaydedildi.