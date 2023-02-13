Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Rumen 10 numara için temasta!

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Rumen 10 numara için temasta!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlıların transfer gündemine sürpriz bir isim geldi. Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda görüşmelerine devam eden yönetim, Rumen 10 numara için devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Rumen 10 numara için temasta!

TFF'nin aldığı karar doğrultusunda 14 yabancıya ek olarak ligden çekilen takımlardan iki yabancı oyuncu transferi yapabileceği ve bu oyunculardan birinin sahadaki 8 yabancıya ek 9. isim olarak ilk 11'de olacağı açıklandı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Rumen 10 numara için temasta!

Bu karara istinaden ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK ve Hatayspor'daki oyuncuların sezon sonuna kadar geçici transferine müsaade ediliyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Rumen 10 numara için temasta!

TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı hem depremden etkilenen takımlara destek olmaya çalışırken hem de yüklerini hafifletmeyi amaçlıyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Rumen 10 numara için temasta!

SEZON SONU GERİ DÖNECEK

Sabah'ın haberine göre Beşiktaş'ın da Gaziantep FK'dan 10 numara Alexandru Maxim'i sezon sonuna kadar kadrosuna katıp hem kulübüne önemli şekilde destek olacak kiralama ücretini ödemeyi hem de maaşını karşılamayı düşündüğü kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Rumen 10 numara için temasta!

Maxim, sezon sonu takımına dönecek. Siyah-beyazlı ekibin bu konuda teknik heyet ve yönetim olarak bir araya gelerek detaylı değerlendirme yapacağı belirtildi. Hassasiyet gözlenerek bu konuda bir adım atılması planlanıyor.

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