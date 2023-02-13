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Josef’ten çağrı var

Kartal'ın sambacısı Josef de Souza, yeniden birlik çağrısı yaptı. Tecrübeli futbolcu, "Bu zor günleri birlikte aşacağız. Türkiye'nin yanındayız. Ben ve ailem bu ülkenin ve insanının acısını paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Josef'in vatandaşı olan Brezilyalı bazı futbolcularla konuşarak Türkiye'ye yardım ve farkındalık için destek istediği de gelen haberler arasında.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Josef’ten çağrı var
Kartal'ın sambacısı Josef de Souza, yeniden birlik çağrısı yaptı. Tecrübeli futbolcu, "Bu zor günleri birlikte aşacağız. Türkiye'nin yanındayız. Ben ve ailem bu ülkenin ve insanının acısını paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Josef'in vatandaşı olan Brezilyalı bazı futbolcularla konuşarak Türkiye'ye yardım ve farkındalık için destek istediği de gelen haberler arasında.
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