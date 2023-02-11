Beşiktaş'ın yeni transferi Onur Bulut, siyah-beyazlı kulübün yardım organizasyonunu ziyaret etti. Gönüllülerle bir araya gelerek çalışmalara destek veren siyah-beyazlı futbolcu, kolileme işlemlerine yardımcı oldu. Onur Bulut şu ifadeleri kullandı: "En hızlı şekilde ülkemizi toparlamamız gerekiyor. Herkes elinden geleni yaparsa çabuk toparlayabiliriz. Yaraları birlikte saracağız. Zor bir süreç, bazen kelimeler eksik kalıyor. Umarım bir daha böyle bir şey yaşamayız. Şu an futbol geri plana düştü. Oynanmaması da çok doğru bir karar. Hepimize, tüm ülkemize büyük geçmiş olsun.