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Vatandaşımızla gurur duyalım

Başkan Çebi destek olan herkese teşekkür etti. “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsinde zor günde yardımlaşma var. Özellikle gençlerimizden ümit duydum ülkem adına. Sporun kardeşlik olduğunu herkese gösterdik”

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
Vatandaşımızla gurur duyalım

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında yaşanan yardımlaşma için taraflı-tarafsız herkese teşekkür etti. Başkan Çebi, "Öncelikle milletimizin, hepimizin bir kez daha başı sağ olsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Herkesin çok el birliğiyle mücadele ettiği bir süreç yaşıyoruz. Zaten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsinde zor günde yardımlaşma var. Bu örf, adetlerimizde de var. Herkes tabii ki koşturuyor, herkes bir şeyler yapıyor. Yaptığı şeyler herkesin çok kıymetli" dedi ve şöyle devam etti:

GÖNÜLDEN YAPIYORUZ

"Bu işin azı veya çoğu olmaz. Mühim olan yapmaya niyetlenmek, gönülden yapmak. Stadımızın çok merkezi bir yerde olmasının da özelliği, herhalde var. Camiamıza çağrıda bulunduk. Hatta tüm kamuoyuna çağrıda bulunduk. Yardımları toplayacağız, bunları organize bir şekilde gerektiği yerlere ulaştıracağız diye. Bunun karşılığında inanılmaz bir yoğunluk var. Vatandaşların getirip, yardım etmenin dışında paketlemeye katılması, kolilemesi, saatlerce burada kalan yardımsever insanlar var. Bundan gurur duydum, genç çocuklardan çok ümit duydum ülkem adına."

İÇERİ GİRDİM, ŞOK OLDUM

"Ülkem adına çok ümitliyim. Bu çocukların bu kadar yardımsever olması, bir şeyler yapmak için buralara kadar gelmesi... Sporun kardeşlik olduğunu ifade etmek istiyorum. O gün içeriye bir girdim, şok oldum. Sarı-lacivert formalı bir kardeşim, çok da güzel bir çocuktu. Hemen arkasından G.Saray formalı bir kardeşim geldi. İkisi Beşiktaşlı çocukların arasında yardım ediyordu. Çok mutlu oldum dedim. Kardeşlik bu. Biz 90 dakika sahada mücadele etmeliyiz, onun dışında birbirimizi sevmeliyiz, saymalıyız."

ACİLİYETLERİMİZ DEĞİŞTİ

Şu andan itibaren deprem bölgelerimizde aciliyet değişmiştir. Konteyner, tuvalet, hijyen malzemesi gerekiyor. Kamuoyuna da söylemek istiyorum, artık ağırlıklı olarak bu saydıklarıma yöneltmesi lazım. İlk öncelik enkazların altından vatandaşlarımızı sağ olarak çıkartmak ve onları yeniden hayata bağlamak elbette. Ayakta kalan insanlarımızın çektiği acılara yardım etmemiz gerekiyor.

ÇEBİ: EL BİRLİĞİMİZİ GÖSTERDİK

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 3 kulübün logolarının bulunduğu TIR'ın önünde yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına yakışır şekilde birlikte beraberlik örneklerini gayet güzel veriyoruz. Yıllardır birbirine rakip olan 3 büyük İstanbul kulübünün birbirileriyle olan el birliğini göstermiş olduk" dedi.

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