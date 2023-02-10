Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün Vodafone Park Deprem Yardım Merkezi'nde yürütülen çalışmaları yerinden takip etti. Güneş şu ifadeleri kullandı: "Sözün bittiği yerdeyiz. Olağanüstü bir felaket. Bu acıya katlanmak kolay bir şey değil. Ama hayat böyle bir sınav veriyor bize. Çok acı ölümler oldu. Bu büyük felaketten nasıl çıkacağımızı düşünmemiz lazım. Acıyı da yaşıyoruz, hissediyoruz. Bunu aynı zamanda insani olarak da yardıma dönüştürmemiz lazım. 10 büyük şehrimizde olan insanlarımıza nasıl yardımcı olabiliriz, düşünmemiz lazım. Tüm Türkiye ayakta. Sadece Türkiye değil, dünya ayakta. Herkes bir şeyler yapabilmek için koşuşturuyor. Duygu olarak yabancısı yerlisi fark etmiyor. Başta başkanımızı ve kulübümüzün üstün bir gayreti var. Bu başlangıç, devamı da gelecektir. İnsanlar tek başına yaşamıyor. Bütün duygular bize geçiyor. Yapılacak şey, bu üzüntüyü paylaşırken çözüm odaklı ne yapabileceğimiz. En azından çaresiz durumda olanlar için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun."



50 TIR GÖNDERİLDİ



Yönetici Bilgihan Sürmen, "Herkes taşın altına elini koyuyor. Biz de Beşiktaş kulübü ve derneklerimiz olarak tam 50 TIR'a yakın malzeme gönderdik" dedi.