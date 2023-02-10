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Beşiktaş'ta Onur Bulut transferi FIFA'lık oldu! Kayserispor hukuka başvurdu

Beşiktaş, Kayserispor'dan kadrosuna kattığı Onur Bulut transferi çıkmaza girdi. Onur Bulut, Beşiktaş’a transferinde hukuksal bir sorun olmadığını açıkladı. Kayserispor Kulübü ise hukuka başvurma kararı aldı. İşte transferin detayları... | BJK HABER

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 06:50
Beşiktaş'ta Onur Bulut transferi FIFA'lık oldu! Kayserispor hukuka başvurdu

Kayserispor ile olan mukavelesini sonlandırarak Beşiktaş ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayan Onur Bulut, transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta Onur Bulut transferi FIFA'lık oldu! Kayserispor hukuka başvurdu

Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından açıklama yapan Onur, "Kayserispor tarafından transferime yönelik olarak başka bir kulüple görüşme yapmak üzere tarafıma izin verilmiştir. Aynı metinde transferin izin verilen kulübe 06.02.2023 tarihine kadar gerçekleşmemesi halinde biraz da beni düşünerek transferin son gününe kadar 1 milyon euro getirmem halinde sözleşmeyi feshetme hakkı tanınmıştır. Tabii transferin son gününde bu tutarın ödenmesi pek beklenen bir durum olmadığı halde Beşiktaş beni ne kadar istediğini ortaya koyarak, bu tutarı 1 gün içinde ödemek suretiyle Kayserispor ile olan sözleşmemi feshederek yeni sözleşme imzalamamı sağlamıştır" ifadelerini kullanarak transferinde hukuksal bir sorun olmadığını ifade etti.

Beşiktaş'ta Onur Bulut transferi FIFA'lık oldu! Kayserispor hukuka başvurdu

KAYSERİ FIFA'YA GİDİYOR

Beşiktaş'ın Onur Bulut transferi FIFA'lık oluyor. Siyah-beyazlıların Transferin son gününe kadar getirmesi halinde 1 milyon euro'ya serbest kalır' maddesini kullanarak 3.5 senelik imza attırdığı Onur Bulut için 1 milyon euro'yu geri gönderme kararı alan Kayserispor yönetimi söz konusunu maddenin feshe imkan tanımadığını belirterek FIFA VE TFF nezdinde dava açılacağını açıkladı.

Beşiktaş'ta Onur Bulut transferi FIFA'lık oldu! Kayserispor hukuka başvurdu

HELALLiK iSTEDi


Kayserispor'dan Beşiktaş'a transfer olan Onur Bulut, sarı-kırmızılı camiadan helallik istedi.

Beşiktaş'ta Onur Bulut transferi FIFA'lık oldu! Kayserispor hukuka başvurdu

Onur, "Emeği geçen tüm Kayserispor çalışanları ve Beşiktaş yetkililerine teşekkür ederim. Kayserispor taraftarına da, bugüne kadar verdikleri destekler için ayrıca teşekkürü bir borç bildiğimi ve haklarını helal etmelerini istediğimi özellikle belirtmek isterim. Benden yana helal olsun. Herkes için hayırlısı olur inşallah" diye konuştu.

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