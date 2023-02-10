Ağlatan hediye

İstanbul Fatih'te yaşayan Kartal isminde minik bir taraflar, oyuncak ayısını Beşiktaş kulübüne bir notla birlikte göndererek, bunun depremzede bir minik çocuğa hediye edilmesini istedi. Notta şöyle yazıyordu: "Ben Kartal, en sevdiğim ayıcığımı sana gönderiyorum. İstanbul Fatih'te yaşıyorum. Ben seni bulamam, büyüdüğüm zaman beni bul. Fotoğrafımı hep sakla. Büyüdükten sonra arkadaş oluruz." Teknik direktör Şenol Güneş de bu oyuncağı aldı ve "Kaybolan çocuklarımızın hem geleceklere hem hayalleri yok oldu. Enkaz altından çıkan ama yapayalnız kalan çocuklarımız var. Onların da inşallah koruyucu aileleri olacaktır. Hepsi bizim çocuklarımız. Bu güzel duygulu ortaya koydunuz, hepinize teşekkür ederim" diye konuştu.
İstanbul Fatih'te yaşayan Kartal isminde minik bir taraflar, oyuncak ayısını Beşiktaş kulübüne bir notla birlikte göndererek, bunun depremzede bir minik çocuğa hediye edilmesini istedi. Notta şöyle yazıyordu: "Ben Kartal, en sevdiğim ayıcığımı sana gönderiyorum. İstanbul Fatih'te yaşıyorum. Ben seni bulamam, büyüdüğüm zaman beni bul. Fotoğrafımı hep sakla. Büyüdükten sonra arkadaş oluruz." Teknik direktör Şenol Güneş de bu oyuncağı aldı ve "Kaybolan çocuklarımızın hem geleceklere hem hayalleri yok oldu. Enkaz altından çıkan ama yapayalnız kalan çocuklarımız var. Onların da inşallah koruyucu aileleri olacaktır. Hepsi bizim çocuklarımız. Bu güzel duygulu ortaya koydunuz, hepinize teşekkür ederim" diye konuştu.