Haberler Beşiktaş Ağlatan hediye

Ağlatan hediye

İstanbul Fatih'te yaşayan Kartal isminde minik bir taraflar, oyuncak ayısını Beşiktaş kulübüne bir notla birlikte göndererek, bunun depremzede bir minik çocuğa hediye edilmesini istedi. Notta şöyle yazıyordu: "Ben Kartal, en sevdiğim ayıcığımı sana gönderiyorum. İstanbul Fatih'te yaşıyorum. Ben seni bulamam, büyüdüğüm zaman beni bul. Fotoğrafımı hep sakla. Büyüdükten sonra arkadaş oluruz." Teknik direktör Şenol Güneş de bu oyuncağı aldı ve "Kaybolan çocuklarımızın hem geleceklere hem hayalleri yok oldu. Enkaz altından çıkan ama yapayalnız kalan çocuklarımız var. Onların da inşallah koruyucu aileleri olacaktır. Hepsi bizim çocuklarımız. Bu güzel duygulu ortaya koydunuz, hepinize teşekkür ederim" diye konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 06:50
Ağlatan hediye
İstanbul Fatih'te yaşayan Kartal isminde minik bir taraflar, oyuncak ayısını Beşiktaş kulübüne bir notla birlikte göndererek, bunun depremzede bir minik çocuğa hediye edilmesini istedi. Notta şöyle yazıyordu: "Ben Kartal, en sevdiğim ayıcığımı sana gönderiyorum. İstanbul Fatih'te yaşıyorum. Ben seni bulamam, büyüdüğüm zaman beni bul. Fotoğrafımı hep sakla. Büyüdükten sonra arkadaş oluruz." Teknik direktör Şenol Güneş de bu oyuncağı aldı ve "Kaybolan çocuklarımızın hem geleceklere hem hayalleri yok oldu. Enkaz altından çıkan ama yapayalnız kalan çocuklarımız var. Onların da inşallah koruyucu aileleri olacaktır. Hepsi bizim çocuklarımız. Bu güzel duygulu ortaya koydunuz, hepinize teşekkür ederim" diye konuştu.
DİĞER
72 saat sonra enkazdan çıkarılan RAP’çı Knock Out yaşadıklarını anlattı! ‘Beni dualar ve AFAD kurtardı’
Asrın felaketi Kahramanmaraş depreminin en çarpıcı görüntüsü! "Yer yerinden oynadı" tabiri hayat buldu
F.Bahçe rotayı Antalya'nın sağ bekine çevirdi!
Onur Bulut transferi FIFA'lık oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Onur Bulut transferi FIFA'lık oldu!
Beşiktaş Omar Colley transferini duyurdu!
Kahramanmaraş ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? 10 Şubat
Hatay ölü ve yaralı sayısı kaç oldu 10 Şubat?
Adıyaman ölü ve yaralı sayısı kaç oldu 10 Şubat?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi'ye selam hayata devam Icardi'ye selam hayata devam 01:03
Amatörlere erteleme Amatörlere erteleme 01:03
Torreira satılırsa A Planı Keita! Torreira satılırsa A Planı Keita! 23:20
Voleybolcu Murat Çiloğulları yaşamını yitirdi Voleybolcu Murat Çiloğulları yaşamını yitirdi 23:13
Cengiz Ünder'den deprem sonrası Türkiye'ye destek! Cengiz Ünder'den deprem sonrası Türkiye'ye destek! 23:13
Basketbolda Türkiye Kupası karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelendi Basketbolda Türkiye Kupası karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelendi 23:13
Daha Eski
Panathinaikos'tan depremzedelere destek Panathinaikos'tan depremzedelere destek 23:13
🔴A SPOR CANLI YAYIN 🔴A SPOR CANLI YAYIN 23:13
Cedi Osman ve takımı Cavaliers'tan deprem sonrası destek paylaşımı! Cedi Osman ve takımı Cavaliers'tan deprem sonrası destek paylaşımı! 23:13
Can Gebetaş: Tırların yağmalandığı iddiaları doğru değil! Can Gebetaş: Tırların yağmalandığı iddiaları doğru değil! 23:13
Barcelona'dan depremde vefat edenler için saygı duruşu Barcelona'dan depremde vefat edenler için saygı duruşu 23:13
"Sabah namazına kalktım depremden kurtuldum" "Sabah namazına kalktım depremden kurtuldum" 23:13