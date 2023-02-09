Fernandes: Gün birlik olma günü

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından başlatılan yardım kampanyalarında çalışmalar devam ediyor. Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes de kulüpteki yardım toplama kampanyasına katıldı. Portekizli futbolcu, yardım toplama kampanyasından bir fotoğraf paylaştı ve "Gün birlik olma günü" sözlerini kullandı.
Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından başlatılan yardım kampanyalarında çalışmalar devam ediyor. Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes de kulüpteki yardım toplama kampanyasına katıldı. Portekizli futbolcu, yardım toplama kampanyasından bir fotoğraf paylaştı ve "Gün birlik olma günü" sözlerini kullandı.