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Fernandes: Gün birlik olma günü

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından başlatılan yardım kampanyalarında çalışmalar devam ediyor. Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes de kulüpteki yardım toplama kampanyasına katıldı. Portekizli futbolcu, yardım toplama kampanyasından bir fotoğraf paylaştı ve "Gün birlik olma günü" sözlerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2023 Perşembe 06:50
Fernandes: Gün birlik olma günü
Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından başlatılan yardım kampanyalarında çalışmalar devam ediyor. Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes de kulüpteki yardım toplama kampanyasına katıldı. Portekizli futbolcu, yardım toplama kampanyasından bir fotoğraf paylaştı ve "Gün birlik olma günü" sözlerini kullandı.
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