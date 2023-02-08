Haberler Beşiktaş Türk insanı savaşçıdır

Türk insanı savaşçıdır

Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Josef De Souza, ülkemizi derinden yaralayan deprem felaketiyle ilgili “İnanıyorum ki bu durumun da üstesinden geleceğiz” açıklamasında bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
Türk insanı savaşçıdır

Siyah-beyazlıların tecrübeli isimlerinden Josef de Souza, ülkemizde yaşanan ve 10 ili direkt etkileyen deprem felaketiyle ilgili olarak Brezilyalı basınına açıklamalarda bulundu. Brezilyalı oyuncu şu ifadeleri kullandı:

Burada durum çok karışık, tüm ülke yasta. Burada, İstanbul'da olmasa da çok üzgünüz. Çünkü Hatay'da, Gaziantep'te takımlar var; orada arkadaşlarımız var. Hatta iki arkadaşım var. Hala bulunamadılar, enkaz altındalar.

Dualarımız onlarla ve hala hayatta olanların bulunması en büyük temennimiz. Ancak biliyoruz ki zaman geçtikçe durum daha da zorlaşacaktır.

Türkıye'de hava çok soğuk. İstanbul 0°, Gaziantep ve Hatay'da en çok etkilenen yerlerde -5º, -6º civarında. Kar yağıyor, kalacak evi olmayanlar var, çok yağmur var. Kısacası bu bir kaos, çok üzücü.

Futbolcu kardeşlerimiz de şehirde kalmak istemeyecektir. Bazı statlar da zarar gördü. Kolay değil ama Türk insanı çok savaşçıdır. Eminim ki bu durumu yine atlatacağız. İnşallah kısa bir süre atlatılır.

Her şeyin olabildiğince sorunsuz gitmesi için dua ediyor

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