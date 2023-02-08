Haberler Beşiktaş Mert Günok: "Umarım enkazda kalanlar da bir an önce bulunur"

Mert Günok: "Umarım enkazda kalanlar da bir an önce bulunur"

Beşiktaş’ın kalecisi Mert Günok, Vodafone Park’taki deprem yardım merkezine gelerek yardım toplama çalışmalarına katıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 16:13
Mert Günok: "Umarım enkazda kalanlar da bir an önce bulunur"
Günok, herkesin yardıma koştuğunu ifade ederek, "Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Umarım enkazda kalanlar da bir an önce bulunur" dedi.

Beşiktaş, deprem felaketinin ardından, başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Bu çalışmalara siyah-beyazlıların tecrübeli kalecisi Mert Günok da katıldı. Mert Günok, Vodafone Park'taki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan tecrübeli kaleci, "Söylenecek fazla bir şey yok. Biz de arkadaşlarımızla marketlerden alabileceğimiz, ne varsa alıp buraya getirmeye çalıştık. Gördüğüm kadarıyla zaten bütün insanlar seferber olmuş durumda. Marketlerde birçok şeyin bittiğini gördük. Herkes yardıma koşuyor. Alabildiğimizi alıp buraya geldik. Kimin ne kadar imkanı varsa, oradaki insanlar için ne alabiliyorlarsa, ne bulabiliyorlarsa buraya ve diğer yardım yapan yerlere getirmelerini rica ediyorum. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Umarım enkazda kalanlar da bir an önce bulunur" diye konuştu.

Depremlerin ardından Gaziantep FK'da forma giyen Furkan Soyalp ile görüştüğünü aktaran Günok, "Gaziantep'te Furkan Soyalp ile görüştüm. O olaydan sonra Antep'te tesislerinin yıkılmak üzere olduğunu söylemişti. Bir gün boyunca takım arkadaşları ve aileleriyle fitness salonunda kalmışlar. Onlar da çok korkmuşlardı. Hatta bana 'İstanbul'da insanlar buradaki durumun farkında mı?' diye sordu. Onunla görüşme şansım oldu. İşin boyutu günler geçtikçe ortaya çıkıyor. Keşke elimizden çok daha fazla şey gelseydi. Umarım enkaz altında kalan insanlar canlı olarak çıkarlar. Bizim yapabileceğimiz maddi manevi ne destek varsa yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

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