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El ele vererek üstesinden geleceğiz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi birlik mesajı verdi. Vodafone Park’taki deprem yardım toplama merkezini ziyaret eden Başkan Çebi, “Allah’ın izniyle el ele verip, bunun da altından kalkacağız” ifadelerini kullandı!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
El ele vererek üstesinden geleceğiz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen depremlerden etkilenen vatandaşlar için Vodafone Park'ta bulunan yardım toplama merkezi ziyaret etti. Yardım merkezindeki çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Çebi, deprem sonrasında birlik ve beraberlik içinde olmaları gerektiğini vurguladı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Öncelikle hepimize, milletimize geçmiş olsun. Birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gereken bir süreç" dedi ve şöyle devam etti:

KONUMUZ VATAN-MİLLET

"Böyle bir durum maalesef söz konusu oldu. Allah'ın izniyle el ele verip, bunun altından kalkacağız. Burası bir spor kulübü. Ama konu vatan, millet, halk, insanlık olduğu zaman spor kulüpleri de ne yapabileceklerini, nerede durabileceklerini iyi biliyorlar. Bunu da gösterdiler. Değerli rakiplerimiz Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve diğer hepsine buradan candan teşekkür ediyorum. Sahadaki rekabetin dışında, böyle bir durumda el ele tutuşup, halkımızın yardımlarına aracı olabilmek de bu acının içerisinde, bizim için mutluluk kaynağı oldu."

TEK YUMRUK OLACAĞIZ

"buradan tekrar sesleniyorum. Beşiktaşlı kardeşlerimiz, buraya getirebilirler. Karşı tarafta oturanlar F.Bahçe Stadı'na, G.Saray Stadı'na götürebilirler. Onlar getirip, bize bırakıyorlar. Dolayısıyla bu acının içinde güzel bir birliktelik yaşıyoruz. Bu tüm dünyaya bir ders olsun Türkiye Cumhuriyeti halkı ve vatandaşı, gerektiği zaman tek yumruk, tek bilek olmayı becerecektir. İnşallah çok çabuk yaralarımız sarılır. Temenni ediyorum ki kayıplarımız da artık son bulur. Hepimiz hem yardım hem de dua etmeliyiz."

ÇEBİ AİLESİNDEN TAM DESTEK

Beşiktaş Başkanı Çebi'nin çocukları Elgiz Nur Çebi ile Mina Çebi, ihtiyaç malzemelerinin deprem bölgesine gönderilmesi amacıyla tasniflenip kolilenmesi işlemlerinde diğer gönüllülerimizle birlikte çalıştılar.

ÇEBİ'DEN 40 İŞ MAKİNASI

Beşiktaş Kulübü'nün, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin katkıları ile deprem bölgelerine gönderilmek üzere tam 40 adet iş makinesi yönlendirdiği ifade edildi. Bu arada siyah-beyazlı kulübünün Güreş ve Boks takımlarından bazı oyuncuların da gönüllü olarak afet bölgesine destek için yola çıktıklarını açıklandı.

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