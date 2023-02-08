Beşiktaş'ta 3 isim sezon sonu yolcu!

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonu bitecek 9 oyuncunun büyük çoğunluğu ile yollar ayrılacak. Ancak vedalar bununla sınırlı kalmayacak.
Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonu bitecek 9 oyuncunun büyük çoğunluğu ile yollar ayrılacak. Ancak vedalar bununla sınırlı kalmayacak.
Sabah'ın haberine göre beklentileri karşılayamayan Umut Meraş, lisansı çıkarılmayan Utku Yuvaluran ve teknik direktör Şenol Güneş'in gelişiyle formaya hasret kalan Ersin Destanoğlu yazın takımdan ayrılmayı planlıyor.
Umut da her ne kadar Güneş sonrası birkaç maç şans bulsa da bunu iyi değerlendiremedi. Deneyimli sol bek ve Utku da düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeyi düşünüyor.
Umut ve Utku'nun Haziran 2024'e kadar, sezon başı sözleşmesi yenilenen Ersin'in ise 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.