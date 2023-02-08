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Beşiktaş'ta 3 isim sezon sonu yolcu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sezon sonu takımdan gönderilecek isimler de gün yüzüne çıkmaya başladı. 9 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan siyah-beyazlılarda 3 oyuncuyla yollar ayrılacak. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'ta 3 isim sezon sonu yolcu!

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonu bitecek 9 oyuncunun büyük çoğunluğu ile yollar ayrılacak. Ancak vedalar bununla sınırlı kalmayacak.

Beşiktaş'ta 3 isim sezon sonu yolcu!

Sabah'ın haberine göre beklentileri karşılayamayan Umut Meraş, lisansı çıkarılmayan Utku Yuvaluran ve teknik direktör Şenol Güneş'in gelişiyle formaya hasret kalan Ersin Destanoğlu yazın takımdan ayrılmayı planlıyor.

Beşiktaş'ta 3 isim sezon sonu yolcu!

Ersin'in menajer değişikliğine gittiği ve önümüzdeki sezon Avrupa'da forma giymeyi hedeflediği belirtildi.

Beşiktaş'ta 3 isim sezon sonu yolcu!

Umut da her ne kadar Güneş sonrası birkaç maç şans bulsa da bunu iyi değerlendiremedi. Deneyimli sol bek ve Utku da düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeyi düşünüyor.

Beşiktaş'ta 3 isim sezon sonu yolcu!

Umut ve Utku'nun Haziran 2024'e kadar, sezon başı sözleşmesi yenilenen Ersin'in ise 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.

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