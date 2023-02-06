Sular ısınıyor

Yakalanan 5 maçlık galibiyet serisi sonrası yükseliş sürmesi beklenirken önce Karagümrük beraberliği, ardından Sivasspor yenilgisi ile bir anda 5 puan kaybedip şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Beşiktaş'ta sular yine ısınmaya başladı. Teknik direktör Valerien İsmael'le başlanan sezona Şenol Güneş ile devam edilmesiyle ivme kazanan siyah beyazlı kulüpte son maçlardaki sonuçların ardından sıkıntılar ve taraftar tepkileri iyice baş gösterdi. Eleştirilerden ilki Amir transferinde oldu. Siyah beyazlılar, 3.2 milyon euro ödenerek alınan oyuncuya verilen paranın çok olduğu, aynı rakama daha iyi transfer yapılabileceği tepkisini gösterdi. Aboubakar'ın isteneni verememesi de buna eklendi.

KULİSLERDE 'ORMAN' SESLERİ

İkıncı protesto ise Sivasspor sınavında yaşandı. Beşiktaş'lı Taraftarlar yönetim için 'istifa' çağrısında bulundu. Boks şusebinde yaşandığı ileri sürülen sporcu ve antrenörün görevi bıraktırıldığı iddiaları da tuz biber oldu. Camiada yönetimin bir erken seçime giderek görevi devredeceği dedikoları dolaşmaya başlarken eski başkanlardan Fikret Orman'ın yeni bir kadro hazırlığında olduğu söylentileri de dillendirilmeye başlandı. Şampiyonluk şansının neredeyse kalmaması üzerine yaşanan bu gelişmeler kulüpteki tüm muhalif sesleri yükseltti. Önümüzdeki süreçte takımın alacağı sonuçlar ya eleştirileri dozunu azaltacak, ya da daha da ayyuka çıkaracak.

KRİTİK TOPLANTI YARIN

Sivasspor yenilgisi sonrası zirvenin çok uzağında kalan Beşiktaş'ta yarın kritik bir toplantı gerçekleştirilecek. Alınan bilgilere göre, siyah beyazlı yönetimin bu toplantıda transferler konusunu masaya yatıracağı belirtildi. Şampiyonluğun artık mucizelere kalması nedeniyle bazı yöneticilerin transfer yaparak taraftarın gönlünü almayı önerdiği, bazı idarecilerin ise zaten şampiyonluğun zaten kaçtığını söyleyerek frene basılmasını önerdiği belirtildi.

AMIR DE KAYIP!

Sivas maçında ilk kez Beşiktaş forması giyen Amir Hadziahme tovic de sınıfta kaldı. Tec - - rübeli orta saha oyuncusu karşılaşmada girdiği 16 ikili mücadelenin 10'unu kaybetti. Oyunun genelinde de varÖte yandan Amir'in Beşiktaş tarafta lık gösteremedi. - rının karşısına çıkmak için sabırsız landığını söylediği de belirtildi.