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Neredesin Abou!

Kara Kartal’da 3. dönemine başlayan Kamerunlu forvet, yokları oynadı 4 maça çıktı ama ne gol ne asist üretti, şutları da hep karavana...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Neredesin Abou!

Beşiktaş'ta 3. dönemine başlayan Vincent Aboubakar beklentilerin altında kaldı. Wout Weghorst'un takımdan ayrılmasının ardından takıma dönen Vincent Aboubakar, geldiği günden bu yana eski halini arattı. Kayserispor maçında sonradan oyuna giren Aboubakar, Alanyaspor ve Karagümrük karşılaşmalarının ardından Sivasspor mücadelesine de ilk 11'de başladı. 90 dakika sahada kalan 31 yaşındaki santrfor, gol yollarında etkisiz kaldı. Kamerunlu oyuncu, geride kalan 4 maçta da rakip fileleri havalandırma başarısı gösteremedi. 9 ikili mücadeleye giren Aboubakar, bunların 5'ini kazandı. 2 hava topu da kazanan deneyimli forvet, rakip kaleye 3 şut çekti. Fakat 3 şut da isabet bulmadı. Öte yandan tecrübeli futbolcu, başta yakın dostu Cenk ve diğer oyuncular ile yaptığı konuşmalarda "Gittiğim dönemden çok daha farklı bir kadro var. Hala alışma dönemindeyim. Kendimi henüz takıma verebilmiş değilim" diyerek öz eleştiri yaptığı gelen haberler arasında.

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