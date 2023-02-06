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Beşiktaş'ta Aboubakar şaşkınlığı! Şenol Güneş şoke oldu

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Al-Nassr'dan kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, 3. dönemini yaşadığı siyah-beyazlılarda beklenen performansı sergileyemedi. Kamerunlu oyuncu, transfer olduğu günden beri skora katkı yapamadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 10:09
Beşiktaş'ta Aboubakar şaşkınlığı! Şenol Güneş şoke oldu

Beşiktaş'ta 3. dönemini geçiren Vincent Aboubakar, Takvim'in haberine göre şu ana kadar gösterdiği perfformansla hayal kırıklığı yarattı.

Beşiktaş'ta Aboubakar şaşkınlığı! Şenol Güneş şoke oldu

Kamerunlu golcü Beşiktaş forması altında 4 maça çıkarken takımına gol veya asist katkısında bulunamadı.

Beşiktaş'ta Aboubakar şaşkınlığı! Şenol Güneş şoke oldu

31 yaşındaki forvet oyuncusu 4 karşılaşmanın 3'üne ilk 11'de başladı ve ortalama 60 dakika süre aldı. Hücumda çok etkisiz gözüken Kamerunlu forvet şu ana kadar maç başına 1.5 şut çekmiş ve bu şutlarda 0.5 isabet sağlamış durumda.

Beşiktaş'ta Aboubakar şaşkınlığı! Şenol Güneş şoke oldu

Topla 4 maçta 22.3 oranında buluşan yıldız oyuncu yüzde 65 oranında pas isabeti sağladı. Yüzde 42 ile ikili mücadele kazanan oyuncu 9.3 ile top kaybı ile oynadı.

Beşiktaş'ta Aboubakar şaşkınlığı! Şenol Güneş şoke oldu

Vincent Aboubakar, 1-0 kaybedilen Demir Grup Sivasspor maçında da 90 dakika oyunda kalmış, çektiği 3 şutta da kaleyi tutturamamıştı.

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