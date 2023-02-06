Beşiktaş'ta Aboubakar şaşkınlığı! Şenol Güneş şoke oldu

Beşiktaş'ta 3. dönemini geçiren Vincent Aboubakar, Takvim'in haberine göre şu ana kadar gösterdiği perfformansla hayal kırıklığı yarattı.
Beşiktaş'ta 3. dönemini geçiren Vincent Aboubakar, Takvim'in haberine göre şu ana kadar gösterdiği perfformansla hayal kırıklığı yarattı.
Kamerunlu golcü Beşiktaş forması altında 4 maça çıkarken takımına gol veya asist katkısında bulunamadı.
31 yaşındaki forvet oyuncusu 4 karşılaşmanın 3'üne ilk 11'de başladı ve ortalama 60 dakika süre aldı. Hücumda çok etkisiz gözüken Kamerunlu forvet şu ana kadar maç başına 1.5 şut çekmiş ve bu şutlarda 0.5 isabet sağlamış durumda.