Yükseliş devri

Sivasspor, misafiri Beşiktaş'tan 3 puanı tek golle alırken yükselişini sürdürdü. Bu sezon kendi sahasında etkili bir perforsans sergileyemeleyen kırmızı beyazlılar, 2. kez iç sahada bir maçtan galip ayrıldı. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri Beşiktaş zaferiyle üst üste 2. maçını kazanırken son 4 haftadaki galibiyet sayısını da 3'e yükseltmiş oldu. Sivas ayrıca bu sezon 4. kez bir maçı gol yemeden kazandı.

2. MAÇINDA ILK GOL

Yiğidolar, daha önce Başakşehir Giresunspor ve Alanya sınavlarında kalesini kapatarak galip gelmişti. Sivas, şimdi ligde üst üste 2 İstanbul deplasmanına gidecek. Kırmızı beyazlılar önce Karagümrük, ardından İstanbulspor ile karşılaşacak. Öte yandan Sivas'ın galibiyet golünü atan Samu Saiz, ara dönemde geldiği takımında 2. maçına çıkarken ilk golünü attı. 32 yaşındaki forvet, skor yapmaya devam edeceğini söyledi.

GOLCÜLER SESSİZ KALDI

Beşiktaş'ın ara dönemde kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar dünkü maçı da boş geçti. Yeni döneminde siyah beyazlı formayla 4. maçına çıkan Kamerunlu forvet, 90 dakika sahada kaldı ama yine skor yapamadı. Aboubakar oyunun genelinde de etkili bir performans sergileyemedi. Son haftaların formda golcüsü Cenk Tosun da bekleneni veremedi. Mücadeleye kanat forvet olarak başlayan tecrübeli krampon rakip kalede tehlikeli olamadı. Üst üste 2 maçtır skor yapan Cenk fire verdi. Cenk'in bu sezon ligde 9 gol, 1 asisti var.

GHEZZAL 3.5 AY SONRA SAHADA

Ve Ghezzal dün sahalara döndü. Sakatlığı ve ameliyatı sonrası uzun süredir tedavi gören Cezayirli yıldız, 3.5 ay sonra yeniden krampon bağladı. Son olarak 16 Ekim'deki Trabzon derbisinde forma giyen Ghezzal, 90'da oyuna girdi, kendini gösteremedi.

'HİÇBİRİMİZ MUTLU DEĞİLİZ'

Sivasspor başkanı Mecnun Otyakmaz, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Başkan, son dönemdeki hakem hataları ve tartışmalar için de "Türk futbolunda hoş şeyler olmuyor, hiçbirimiz bu yaşananlardan mutlu değiliz" ifadelerini kullandı.

'GERÇEKTEN İYİ BİR TAKIMI YENDİK'

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Çok güzel bir maç oldu. Gayet tempolu oynandı. Takımım hiç hata yapmadı. Güzel gol attık. Hakikaten iyi bir takımı yendik" dedi. Çalımbay, bu galibiyete takılmadan hemen çalışmalara devam edeceklerini de belirtti.