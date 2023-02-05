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Spor yazarları Sivasspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Sivasspor-Beşiktaş maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2023 Pazar 09:04 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2023 Pazar 09:08
Spor yazarları Sivasspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR – VURDUMDUYMAZLAR

Dün Türkiye ligini bilmeyen yabancı birisine, "22 oyuncudan kimi tanıyorsun?'' diye sorsanız; ilk göstereceği kişiler geçtiğimiz Dünya Kupası'nda harikalar yaratan Beşiktaş'ın yıldızları Saiss ve Aboubakar olurdu.

Spor yazarları Sivasspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Dün ikisini dikkatlice seyrettim. Rezalettiler. Saiss belli ki ara transferde Nottingham Forest'a gidişine izin verilmediği için ayaklarından çok çenesini konuşturdu.

Spor yazarları Sivasspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Sürekli kulübeye serzenişi vardı.. 90 dakika sahada dolaşan transfer bombası Aboubakar'ın da ilk yarıda takımı 1-0 yenikken bomboş durumda Cenk'e pas vermek yerine 'Ya tutarsa' diyerek çaprazdan şansını denemesi tam bir sorumsuzluk örneğiydi.

Spor yazarları Sivasspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Beşiktaş dünkü futboluyla sınıfta kaldı ve büyük ihtimalle de bu sezonun kepenklerini indirdi. Kanatların çalışmaması siyah beyazlı takımın büyük sıkıntısıydı. N'Koudou mehter takımı gibi; topla 3 ileri gidip, bir geri geliyor.

Spor yazarları Sivasspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Sivas presle Beşiktaş'ın beklerine hücuma çıkma izni vermeyince bir ara Welinton'un oyun kurmaya çalışması durumun vahimliğini anlatıyordu. Sapır sapır dökülen Beşiktaş'ta dün Mert Günok, Tayfur ve sosyal medyanın günah keçisi Necip ayakta kalmaya çalışan bir isimlerdi.

Spor yazarları Sivasspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Haydi Amir de yeni geldi onu bir kenara koyarsak; diğerleri gamsız, kedersiz, tam bir vurdumduymazlar ordusuydu. Beşiktaş için çok yazılacak o kadar olumsuz şey var ki... 90 dakika boyunca Sivas soğuğunda takımlarını müthiş destekleyen taraftara bu yapılan bir zülumdur. Beşiktaşlılar bunu hak etmiyor.

Spor yazarları Sivasspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Atom Karınca Rıza Çalımbay'ın takımı dün hak ettiği 3 puanı kazandı. Çok başarılı bulduğum başkan Mecnun Odyakmaz'dan az parayla büyük iş başarıyor. Sivasspor'dan alınacak o kadar dersler var ki! Takım olarak savaşan Kırmızı- Beyazlı ekipte; Erdoğan, Uğur, Saiz, Cofie dün alkışı hak eden isimlerdi.

Spor yazarları Sivasspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

TUGAY DEMİR – THE END!

Beşiktaş için harç bitti, yapı paydos. Sezon başında Ceyhun Kazancı'nın yaptığı, Masuaku, Dele Alli, Redmond transferlerine ve keşfettiği Valerien'e güvenip harcanan zamana yazık!

Spor yazarları Sivasspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Karagümrük ve Sivas maçlarının zor olacağı zaten belliydi. Soğuk hava, bomboş bir stat (Atatürk Olimpiyat), yine soğuk hava, bozuk zeminli bir stat (4 Eylül) yani her şeyden önce şartlar zordu.

Spor yazarları Sivasspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Böyle maçlarda kariyerine değil yüreğine bakıp oyuncu seçmek gerek. Şenol hoca öyle yapmadı. Canı sağ olsun. Beşiktaş, Sivas'ta öyle ya da böyle kazanmalıydı. Kazanmak şöyle dursun mücadele bile etmedi Siyah-Beyazlı oyuncular.

Spor yazarları Sivasspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Deli danalar gibi ortalıkta dolaşan bir N'Koudou… Pozisif oyuna hiç katkısı olmayan ve bir an önce gol atarım umuduyla Aboubakar'ı da bozan bir Cenk Tosun…

Spor yazarları Sivasspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

İki metre yanına pas veremeyen Masuaku… Ayağında top tutamayan Necip… Boş pozisyonda koşu yapan arkadaşı varken topu önünde kale duvarı gibi dikilen rakibe nişanlayan Rosier…

Spor yazarları Sivasspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Hepsi birbirinden beterdi. Mert Günok olmasa skor daha farklı olurdu. Hepi, topu on dakikalık bir süreyi çıkarsak Ali Şaşal'ın formasının ütüsü dahi bozulmazdı!

Spor yazarları Sivasspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Diyeceksiniz ki Sivas çok mu iyi oynadı, hayır! Ama en azından mücadele ettiler. Yeni transferleri Samuel Saiz ve Jordy Caicedo çok iş yapacaklar gibi.

Spor yazarları Sivasspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Saiz'in attığı golde de asisti Caicedo yaptı zaten. 32 yaşındaki Saiz futbola yeni başlamış gibi heyecanlı, istekliydi. Redmond ve Dele Alli bu oyuncuyu iyi izlesinler, belki biraz utanırlar.

Spor yazarları Sivasspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Bu arada inanılmaz kolay faul çalıp kesintisiz beş dakika mücadeleye bile izin vermeyen Zorbay Küçük, futbolumuzun neden bu halde olduğunun da kanıtı gibiydi.

Spor yazarları Sivasspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU – TREN KAÇIYOR

Beşiktaş yönetimi ve hocası, "Liderliğe oynuyoruz" diyorlar ama dün oynadıkları oyun ve yaptıkları mücadele şampiyonluk için yeterli değil.

Spor yazarları Sivasspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

İyi maç olmadı, saha ağır, hava çok soğuk değil. Aslında futbolcunun istediği bir hava. Sivas, kendi istediği gibi oynadı Beşiktaş'ı da istediği gibi oynattı.

Spor yazarları Sivasspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Siyah-beyazlılar, hiç etkili olamadılar. İkili mücadelelerde Sivassporlu oyuncular daha fazla ayakta kaldılar. Maçın en net pozisyonunu Sivasspor yakaladı.

Spor yazarları Sivasspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Son dakikalarda hücum eden oyuncu, kaleciye fazla yaklaşınca pozisyonu kaybetti. Beşiktaş için son şanslar.

Spor yazarları Sivasspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Bu tip maçları alacaksın, bir de Antalyaspor ile oynayacağın tehir maçını alacaksın, o zaman liderliğe ortak olursun. Bakınız, liderlik için hem iyi mücadele lazım hem iyi futbol lazım.

Spor yazarları Sivasspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

İyi futbol oynamıyorsun, oynayıp oynamamak senin elinde olmayabilir ama iyi mücadele etmek senin elinde. İyi mücadele etmiyorsun. O zaman da kaderine razı olacaksın.

Spor yazarları Sivasspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Bugün oynanacak G.Saray-Trabzon maçına büyük bir tesadüf (!) Halil Umut Meler'i verdiniz. Bilgisayardan mı çıkardınız, yoksa torbadan kuş mu çıkardınız! Bu maçı da geçen sene el birliğiyle düşürdüğünüz Zorbay Küçük'e verdiniz.

Spor yazarları Sivasspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Aklın yolu bir ama sistem öyle yürümüyor. Sistem akıl dışı yürüyor, torpil yürüyor, iğrenç yürüyor. Bu maç bence Beşiktaş'ın şampiyonluktan çok uzaklaştığı maç olarak görülüyor.

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