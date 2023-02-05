Kartal inişe geçti

Beşiktaş, zorlu Sivas deplasmanında mağlup olarak altın değerinde üç puan daha kaybetti. Süper Lig'de üst üste 5 maçını kazanarak yükselişe geçen siyah- beyazlılar, salı günü Karagümrük deplasmanında aldığı beraberliğin ardından dün de Sivasspor'a mağlup olarak son iki maçında tam 5 puan kaybetti. Üst üste alınan iki kötü sonuçla taraftarlarını üzen siyah- beyazlılar, şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Beşiktaş bu yenilgiyle, bu sezon Süper Lig'deki 4'üncü mağlubiyetini almış oldu.

DEĞİŞİKLİKLER YETERLİ OLMADI

Siyah-beyazlılar Sivas deplasmanında etkisiz bir futbol ortaya koyarken, 90 dakika boyunca rakip kaleye tek bir isabetli şut atamadı. Sivasspor'a galibiyeti getiren golü ise 23. dakikada kırmızı-beyazlıların yeni transfer Samu Saiz attı. Beşiktaşlı futbolcular rakip kalede net pozisyon bile bulmakta zorlanırken, teknik direktör Şenol Güneş'in oyuncu değişiklikleri de sonucu değiştirmek için yeterli olmadı. Bu sonucun ardından 39 puanda kalan siyah-beyazlılar önümüzdeki hafta evinde A.Gücü'nü ağırlayacak.

GEDSON İLK KEZ YOK

Portekizli yıldız Gedson Fernandes, sarı kart cezasından dolayı bu sezon ilk kez bir resmi müsabakada forma giymedi. Bu sezon ligde 20, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 olmak üzere toplam 23 resmi müsabakada oynayan Gedson; bu periyottaki 17 maçın 11'inde sahaya 11'de çıkmıştı.

AMİR: DAHA İYİ OLMALIYIZ

SİYAH-beyazlıların yeni transferi Amir Hadziahmetovic maç sonu şu değerlendirmede bulundu: "Zor bir zeminde, zor bir havada mücadele ettik. Daha iyi oynamamız gerekiyor. İlk maçımdı. Daha iyi oynayabilirdim. Önümüzdeki maç daha iyi oynamaya, birlikte 3 puan almaya çalışacağız."

GEREKENİ YAPAMADIK

Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, Sivasspor'a karşı gereken futbolu ortaya koyamadıklarını söyledi. Günok, "Bu tarz bir sahada, böyle bir zeminde nasıl oynamamız gerektiğini konuştuk ama uygulayamadık. Çok uzun top yaptık. Pas yapmamız gerekirdi ama zemin müsaade etmedi. İkinci topları almamız gerekiyordu. Gerekli mücadeleyi veremedik. Pozisyon vermedik ama bulamadık da" dedi.

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Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup olurken, bu sonuçla siyah-beyazlıların Süper Lig'deki 7 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. Şenol Güneş de bu sezon ikinci mağlubiyetini aldı.