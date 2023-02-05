Böyle gitmez!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sivasspor'a mağlup oldukları maçın ardından şöyle konuştu. "Düşündüğümüzün altında bir konsantrasyonla oynadık. Aynı oyuncularla daha iyi oynayabileceğimizi düşünmemize rağmen gerekli pozisyonları bulamadık. Rakip golden sonra daha disiplinli oynadı. Oyun kontrolü bizdeydi, istediğimiz şutlar, ortalar, baskılar yeterli değildi. Bizi kontrol ederek oynadılar. Rakip hatalarımızdan faydalandı. 0-0'da yaptıkları oyunu, 1-0'da daha iyi yaptılar. Motivasyon seviyemiz, kazanmaya yetmedi. Takım oyununu sergileyemedik, bu oyun yetmezdi; yetmedi!"