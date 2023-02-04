TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Coutinho yarışı!

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Siyah-beyazlılar ara transfer döneminde şimdiye kadar Aboubakar ve Hadziahmetovic hamleleri yaptı.
Süper Lig'de 1 maçı eksik olan Beşiktaş, 39 puanla 4. sırada yer alıyor.
Lider Galatasaray ile an itibarıyla arasında 12 puan fark bulunan siyah-beyazlılar, yapacağı hamlelerle iddiasını artırmayı amaçlıyor.
Teknik direktör Şenol Güneş'in raporuna göre hareket eden yönetim, ince eleyip sık dokuyor.
Eksik bölgeleri belirleyen Kara-Kartal, hedefteki yıldızlar için girişimlerini hızlandırdı.
Fenerbahçe ise Süper Lig'de topladığı 45 puanla zirvenin 6 puan uzağında.
Sarı-lacivertliler ara transfer döneminde Samet Akaydın, Emre Demir ve Jayden Oosterwolde takviyeleri yaptı.
UEFA'ya listesini sunan Kanarya'da Süper Lig şampiyonluğu kritik önem taşıyor.
Bu hedef doğrultusunda operasyona tam gaz devam eden Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un listesindeki isimler için harekete geçti.
BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE TRANSFERDE KARŞI KARŞIYA!
Hücum hattına takviye yapmak için kolları sıvayan Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya geldi.
İki ezeli rakip, Aston Villa'dan ayrılması gündeme gelen Brezilyalı yıldız Philippe Coutinho'nun peşine düştü.
Fenerbahçe yönetimi, Brezilya futboluna yakınlığı nedeniyle teknik direktör Jorge Jesus'u en büyük koz olarak görüyor.
Beşiktaş ise Josef ile yakın arkadaşlığı bulunan Coutinho'yu ikna için hazırlıklarını yaptı.
İki takım oyuncunun kulübü Aston Villa ile temaslara başladı.
Aston Villa'nın 2022 yılında 20 milyon euro bonservis bedeli ödediği yıldız oyuncuyu kolay bırakmaya niyeti yok.
Bu nedenle sezon sonuna kadar kiralama seçeneği en uygun formül olarak masada duruyor.
Sambacı futbolcu kariyerinde Inter, Liverpool, Barcelona ve Bayern Münih gibi devlerin formasını giydi.
Yıldız oyuncunun Aston Villa'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.