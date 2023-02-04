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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Coutinho yarışı!

Son dakika spor haberi: Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalar yapan Beşiktaş ve Fenerbahçe aynı isim üzerinde karşı karşıya geldi. İki ezeli rakip, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'dan ayrılması gündeme gelen Philippe Coutinho'yu kadrosuna katmak istiyor. Peki Brezilyalı yıldızın yeni adresi neresi olacak? İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 10:46
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Coutinho yarışı!

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Coutinho yarışı!

Siyah-beyazlılar ara transfer döneminde şimdiye kadar Aboubakar ve Hadziahmetovic hamleleri yaptı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Coutinho yarışı!

Süper Lig'de 1 maçı eksik olan Beşiktaş, 39 puanla 4. sırada yer alıyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Coutinho yarışı!

Lider Galatasaray ile an itibarıyla arasında 12 puan fark bulunan siyah-beyazlılar, yapacağı hamlelerle iddiasını artırmayı amaçlıyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Coutinho yarışı!

Teknik direktör Şenol Güneş'in raporuna göre hareket eden yönetim, ince eleyip sık dokuyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Coutinho yarışı!

Eksik bölgeleri belirleyen Kara-Kartal, hedefteki yıldızlar için girişimlerini hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Coutinho yarışı!

Fenerbahçe ise Süper Lig'de topladığı 45 puanla zirvenin 6 puan uzağında.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Coutinho yarışı!

Sarı-lacivertliler ara transfer döneminde Samet Akaydın, Emre Demir ve Jayden Oosterwolde takviyeleri yaptı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Coutinho yarışı!

UEFA'ya listesini sunan Kanarya'da Süper Lig şampiyonluğu kritik önem taşıyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Coutinho yarışı!

Bu hedef doğrultusunda operasyona tam gaz devam eden Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un listesindeki isimler için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Coutinho yarışı!

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE TRANSFERDE KARŞI KARŞIYA!
Hücum hattına takviye yapmak için kolları sıvayan Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Coutinho yarışı!

İki ezeli rakip, Aston Villa'dan ayrılması gündeme gelen Brezilyalı yıldız Philippe Coutinho'nun peşine düştü.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Coutinho yarışı!

Fenerbahçe yönetimi, Brezilya futboluna yakınlığı nedeniyle teknik direktör Jorge Jesus'u en büyük koz olarak görüyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Coutinho yarışı!

Beşiktaş ise Josef ile yakın arkadaşlığı bulunan Coutinho'yu ikna için hazırlıklarını yaptı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Coutinho yarışı!

İki takım oyuncunun kulübü Aston Villa ile temaslara başladı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Coutinho yarışı!

Aston Villa'nın 2022 yılında 20 milyon euro bonservis bedeli ödediği yıldız oyuncuyu kolay bırakmaya niyeti yok.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Coutinho yarışı!

Bu nedenle sezon sonuna kadar kiralama seçeneği en uygun formül olarak masada duruyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Coutinho yarışı!

Sambacı futbolcu kariyerinde Inter, Liverpool, Barcelona ve Bayern Münih gibi devlerin formasını giydi.

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